Beşiktaş'ı derbide mağlup ederek taraftarını sevindiren Fenerbahçe'de gözler Çaykur Rizespor maçına çevrildi. Süper Lig'de ilk yarının son maçında Karadeniz ekibine konuk olacak sarı-lacivertlilerde tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; teknik direktör Ersun Yanal, öğrencileri ile yaptığı toplantıda 3 puanın önemine dikkat çeken galibiyetin önemini 3 maddeyle özetledi:

1 - Deplasman fobisini bitir!

Son 4 deplasmanda 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşan Fenerbahçe'de Yanal, dış saha fobisini bitirmeyi hedefliyor. Kurmaylarıyla bu maça özel önem veren Yanal, dış sahalardaki kötü görüntüyü Rizespor maçıyla birlikte galibiyet serisine dönüştürme peşinde.

2 - Zirveden kopma, hata yapacaklar!

Bu sezon birçok maçta sürpriz puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, liderin 6 puan gerisinde 28 puanda bulunuyor. Teknik direktör Ersun Yanal, tüm zirve takipçilerinin kendileri gibi puan kayıpları yaşayacağının altını çizerek seri galibiyetler almaları halinde liderlik koltuğuna oturacaklarına inanıyor.

3 - Devre arasına moralli gir!

İnişli çıkışlı bir ilk yarı geçiren Kanarya, Beşiktaş derbisini kazanarak kara bulutları dağıtırken teknik direktör Ersun Yanal, öğrencilerinden rehavete kapılmamalarını istedi. Yanal, Rizespor galibiyeti ile olumlu havanın daha da pekişmesini ve keyifli bir devre arası kampı geçirilmesini planlıyor.