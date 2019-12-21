Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı derbide konuk edecek olan Fenerbahçe'de tüm planlar 3 puan üzerine yapılıyor. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre teknik direktör Ersun Yanal, dev maçı kazanarak hem rakibini puan olarak geride bırakmayı hem de son haftalarda oluşan kara bulutları dağıtmayı hedefliyor. İşte 7 maddede Yanal için Beşiktaş derbisi:

1- Beşiktaş’a karşı ilk galibiyetini almak istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin başındayken Kartal'a karşı 3 maçta 3 beraberlik aldı.

2- Derbiyi kazanarak üzerinde toplanan eleştirileri dağıtmak istiyor.

3- Bu maçı ve Rizespor maçını kazanması halinde ilk yarıyı Sivasspor'un ardından tüm rakiplerinin üzerinde bitireceğine inanıyor.

4- Camiada takıma olan inancın derbi galibiyetiyle yeniden artacağına inanıyor.

5- Devre arasına iki galibiyetle girmeleri halinde kampın veriminin çok artacağını düşünüyor.

6- Galatasaray'la deplasmanda ve Trabzonspor'la ise Kadıköy'de berabere kalan Yanal, bu galibiyetle derbilerde Fenerbahçe’nin üstünlüğünü sağlamak istiyor.

7- Bazı futbolcuların bireysel performanslarının yukarı doğru ivmelenmesi için bu maçtaki galibiyetin getireceği özgüvenin çok önemli olduğunu düşünüyor.