Çok güzel hareketler ile tanınan usta oyuncu Ersin korkut kimdir? Survivor ünlüler Ersin korkut hakkında bilinmeyenler? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

ERSİN KORKUT KİMDİR?

Survivor Ersin korkut kimdir sorusuna internette rastlamamak mümkün değildir. Özellikle Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla ün kazanan Ersin Korkut, Survivor parkurlarında izleyenlerine muhteşem performanslar sunacağa benziyor.

Ersin Korkut, Hakkari’de sekiz Kasım 1977 yılında dünyaya geldi. Hakkari’deki hayatında taksi şoförlüğü yaptı, daha sonra İstanbul’da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalışmaya başladı. Bu şehirde tanıdık kimseyi aramadan, kimseden yardım dilemeden kendi ayakları üzerinde duruyor olmasını bir kez daha kutlamak isteriz.

ERSİN KORKUT NASIL ÜNLÜ OLDU?

Kısa bir zamanın ardından, kuzeninin bir pizzacıda çalıştığını duyan Yılmaz Erdoğan, BKM’nin arka kadrosunda Ersin Korkut’a iş verdi. BKM yapımı Çok güzel hareketler ile tanıdığımız Ersin korkut, bu programda ekrandaki yerini almış oldu.

ERSİN KORKUT'UN KARİYERİ

İlk tiyatro oyunu “Bana Bir Şeyler Oluyor” oyunudur. Arka kadrajda görev yaparken, oyunda kendisine uygun bir rol olduğunu fark eder. Yılmaz Erdoğan her ne kadar “o işler öyle kolay değildir oğlum” dese de dinletemiyor ve tiplemesi ekran başındaki izleyenler tarafından gerçekten tutuluyor. Survivor Ersin Korkut kimdir sorusuna yanıt bulurken, başarılı TV yüzü hakkında farklı bilgiler de vermek istiyoruz.

Cem Yılmaz ile birlikte giriştiği bir cips reklamı projesinde, “Doktor Bu Ne!” repliği sayesinde komik bulunarak sevilen oyuncu, ardından Çok Güzel Hareketler Bunlar programlarında büründüğü farklı tiplemelerle dikkat çekmeyi başardı.

Kutsal Damacana, Neşeli Hayat, Çocuklar Duymasın, Feride, Patron Mutlu Son İstiyor ve Geldim Güldüm Gördüm gibi bilindik yapımlarda görev almıştır.

Ada macerasında kendisine rakiplerine karşı başarılar diliyoruz. Umarım Survivor Ersin olarak da hafızalarda gerçekten eğlenceli anlar bırakabilir.