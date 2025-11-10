Habertürk
        Ersin Destanoğlu: Vicdanım da geçmişim de tertemiz - Beşiktaş Haberleri

        Ersin Destanoğlu: Vicdanım da geçmişim de tertemiz

        Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen futbolcular arasında yer alan Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu, kendisi hakkında ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 20:39 Güncelleme: 10.11.2025 - 20:39
        Ersin Destanoğlu: Vicdanım da geçmişim de tertemiz
        Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        "GEÇMİŞİM DE VİCDANIM DA TERTEMİZ"

        Ersin Destanoğlu, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        "Türkiye Futbol Federasyonunun 10.11.2025 tarihli 'Disiplin Sevkleri' başlıklı açıklamasında, bazı futbolcuların bahis oynadığına dair iddialar yer almış ve ismim de bu listede gösterilmiştir. Hakkımda ortaya atılan bu iddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır. Profesyonel kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun bir şekilde hareket ettim. İtibar suikastı niteliğindeki bu iddialar karşısında mesnetsiz suçlamalarla kamuoyu önünde yargılanmama izin vermeyecek, hukukun bana tanıdığı tüm yasal hakları sonuna kadar kullanacağım. Kamuoyunun asılsız iddialar karşısında sağduyulu davranacağına ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine olan inancım tamdır."

        "Futbol kariyerim boyunca bahisle en ufak bir bağım, ilgim ya da ilişkim olmadı. Bugün ismimin böyle bir iddiayla anılması, hem yıllardır verdiğim emeğe hem de Beşiktaş formasıyla temsil ettiğim değerlere büyük bir haksızlıktır. Yarın adliyeye giderek bu asılsız iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Gerçeğin ortaya çıkması ve emeğimin lekelenmemesi için hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğim. Beşiktaş camiasının ve tüm futbolseverlerin içi rahat olsun; vicdanım da geçmişim de tertemizdir."

