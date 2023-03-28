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Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Arıoğlu yaşamını yitirdi.

Ersin Arıoğlu, yarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde kılınacak olan öğle namazını müteakiben Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Ersin Arıoğlu 1940’da İstanbul’da doğdu. 1963 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. 1969 yılına kadar aynı fakültenin yapı statiği kürsüsünde öğretim görevlisi ve asistan olarak akademik hayatını sürdürdü.

Arıoğlu, 1965 senesinde İstanbul’da Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A. Ş.’yi kurdu. 1969’dan Kasım 2002'ye kadar bu şirketin başkanlığını yaptı. Kasım 2002’de TBMM’ye milletvekili olarak seçildi. Temmuz 2007’den itibaren Yapı Merkezi Holding A. Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürüttü.

Yönetim Kurulu Başkanı olarak Arıoğlu, araştırma ve geliştirme, mühendislik, tasarım ve müşavirlik, genel inşaat müteahhitliği, eğitim, sanayi ve üretim alanlarında aktif, 10’u ulusal ve 2'si uluslararası kuruluş olmak üzere, 12 şirketi yönetti.

Ana kuruluş olan Yapı Merkezi İnşaat Şirketi Türkiye’de ve yurtdışında müşavir/tasarımcı veya inşaat müteahhidi olarak sanayi tesisleri, toplu konutlar, üretim tesisleri ve fabrikalardan, ticari binalar, tüneller, köprüler, ulaşım sistemleri ve otoyollardan enerji tesisleri, su ikmal yapıları, tarihi binaların restorasyonu ile takviyesi ve çeşitli hizmetlere yönelik binalara kadar değişen takriben 39 milyon metrekare inşaat gerçekleştirdi.

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