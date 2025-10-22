Erol Keskin Ödülü sahiplerini buldu

Tiyatro duayeni Erol Keskin adına verilen 2. Erol Keskin Ödülü, 21 Ekim 'de, Suna Keskin ve Melek Baykal'ın başrolünü oynadığı oyunun gösterisinin ardından Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen bir törenle sahibini buldu.

Tiyatroda süreklilik gösteren genç yeteneklere dağıtılan ödülün ilkini Nezaket Erden almıştı. Erden, katıldığı gecenin sonunda nöbeti genç meslektaşları Uğur Kanbay ve Berfin Ertan'a devretti.

REKLAM advertisement1

Jess Molho'nun sunduğu geceye Erol Keskin'in uzun süre eğitim verdiği Anadolu Üniversitesi Konservatuarının Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Erol İpekli duygu yüklü bir konuşma yaptı.

REKLAM

Ödül alan Uğur Kanbay "Ödül haberini bu yıl perdemi nasıl açacağım diye düşündüğüm bir dönemde aldım, hiç durmamak konusunda motive oldum", Berfin Ertan ise "Provalarımızı bir arkadaşımızın dedesinin evinde yaparken aldığım ödül haberi, beni hiç durmama konusunda teşvik etti" dedi.

Suna Keskin bu anlamlı ödül için düşüncelerini şöyle dile getirdi: "Erol, hayatı boyunca genç sanatçılara çok değer verdi. Bu ödülün tiyatroda süreklilik sağlayan yeni kuşak temsilcilerine verilmesine kim bilir ne çok sevinirdi. Erol, taptığı mesleğinin emin ellerde olduğunu görmekten gurur duyardı mutlaka"

Ödül organizasyonunda katkısı bulunan Tiyatrokare'nin sanat yönetmeni Nedim Saban ise, hem Erol, hem Suna Keskin ile çalışmış olmanın ödüllerin büyüğü olduğunu vurguladı. Erol Keskin anısına düzenlenen bu özel etkinlik, Türk tiyatrosuna katkı sağlayan yeni kuşak oyuncuların teşvik edilmesi açısından büyük önem taşıyor.