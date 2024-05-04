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        Haberler Müzik Erol Evgin, Türker İnanoğlu'nu andı

        Erol Evgin, Türker İnanoğlu'nu andı

        Geçtiğimiz akşam TİM Show Center'da müzikseverlerle buluşan Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, Türker İnanoğlu'nu andı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 11:34 Güncelleme: 04.05.2024 - 11:34
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        Türker İnanoğlu'nu andı
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        Geçtiğimiz akşam TİM Show Center'da müzikseverlerle buluşan Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, Türker İnanoğlu'nu andı.

        Konserine beyaz kombin üzerine giydiği kırmızı renk şık bir ceketle çıkan Erol Evgin, performansına alkışlar eşliğinde söylediği 'Söyle Canım' adlı şarkısıyla başladı.

        Erol Evgin, Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarını gece boyunca 2 bin kişilik coşkulu bir koro eşliğinde seslendirdi ve hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

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        TÜRKER İNANOĞLU'NU ANDI

        Gecenin ilerleyen saatlerinde geçtiğimiz ay kaybettiğimiz Türk sinemasının duayeni Türker İnanoğlu'nu; "Ömrünü sanata adamış değerli dostum Türker İnanoğlu'nun, bizlere bıraktığı bu güzel salonda bir aradayız. Rahmetle anıyorum" sözleriyle anan Erol Evgin, konserini 'Sevdan Olmasa' şarkısıyla bitirdi.

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        #Erol Evgin
        #Türker İnanoğlu

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