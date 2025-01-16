Erol Evgin: Onunla tanışmak büyük onurdu
Sıkı bir Instagram kullanıcısı olan Erol Evgin, nostaljik paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi
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Kısa adıyla 'tbt' olan 'Throwback Thursday' trendi Instagram'da sürüyor. Bu akımın en sadık isimlerinden biri de Erol Evgin. Usta müzisyen, her perşembe günü eski fotoğraflarını ve o fotoğraflarda yaşadığı anıları paylaşıyor.
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Erol Evgin son olarak Bedia Muvahhit, Adile Naşit, Nevra Serezli - Metin Serezli ve Nükhet Duru'nun da yer aldığı bir fotoğrafını yayımlarak; "Bedia Muvahhit ile tanışmak ve dost olmak benim için büyük onurdu. Lalezar’da verdiğim albüm tanıtım davetinde Bedia Hanımefendi ve sanatçı dostlar bir araya gelmiştik" notunu düştü.
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Erol Evgin'in diğer 'tbt' paylaşımları şöyle...
Roma'nın tarihi yerlerini gezdikten sonra selvili yolda bir mola…
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Venedik, gondollar ve ben…
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Rahmetli Op. Dr. Erdoğan Konuk’un objektifinden…
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Yolculuklarda antik kentleri mutlaka gezerim. Elimdeki kitabın kapağı da okunmuyor. Neresi acaba? Tahmin eden var mı?
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Dostum Mustafa Oğuz'un objektifinden bir plak kapağı çalışması.. Saksılar, küpler ve gençliğim…
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Sağlık sektörümüzün melekleriyle yıllar öncesinden bir anı…
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Bir Almanya turnesi hatırası.
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Sahillerin ıssız olduğu yıllar ve renkli bol paça kadife pantolonlu bir delikanlı. Yılını sormayın.
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"Sen unutulacak kadın mısın?" klibinde bu tarz giyinmiştim. Şapka da o şapka. Atı nereye bağladım?
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Arkada Keops, Kefren, Mikerinos ve önde bendeniz…
Fotoğraflar: Instagram
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