Üç kuşak aynı sahnede

Erol Evgin oğlu Murat Evgin ve torunu Erem Erol Evgin ile aynı sahnede - Magazin haberleri

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Bodrumluların büyük ilgi gösterdiği konserini "Deli Divane" isimli şarkısıyla açan sanatçı Erol Evgin, altın şarkılarını gece boyunca kendisine eşlik eden dev koro eşliğinde söyledi.

Evgin, konserinin ikinci bölümünde izleyenler arasında olan, oğlu söz yazarı ve besteci Murat Evgin'i ve torunu Erem Erol Evgin'i sahneye davet etti.

Sanatçı, oğlu ve torunu ile birlikte sözleri kendisine ve Murat Evgin'e, müziği Murat Evgin'e ait olan "Baba-Oğul" şarkısını seslendirdi.

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