Erol Evgin'den koronavirüs (corona virüsü) paylaşımı: Bu günler de geçecek - Magazin haberleri

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Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak amacıyla kendini evde karantinaya aldı.

Evgin, evindeki resim atölyesinde çalışırken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Erol Evin, paylaşımına şu notu düştü:



Evde kaldığımız bu günlerde yarım kalan resimlerimi tamamlıyorum. Sizler de hobilerinize sarılın; müzik dinleyin, film izleyin, kitap okuyun… Sanat herkese iyi gelir! Moralinizi yüksek tutun, 'Evde kal'ın. Bu günler de geçecek.