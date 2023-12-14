Ernst Praetorius'un '1941 - Ankara' senfonisi ilk kez seslendirildi

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası Şefi Burak Tüzün, Ankara Devlet Konservatuvarı Öğretim Elemanı Kamer Güngör ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Önder Özkoç, Alman müzikolog Dr. Ernst Praetorius'un '1941 - Ankara' senfonisini 4 yıl önce konservatuvar kütüphanesinde sarı bir zarfta buldu.

Dr. Ernst Praetorius (1880 - 1946)

1935 - 1946 arasında CSO birinci şefliği ve Ankara Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyeliği yapan Dr. Ernst Praetorius'un senfonisinin ilk seslendirilişe hazırlanması için uzun çalışmalar yürütüldü.

CSO Ada Ankara Ana Salon'da düzenlenen, şefliğini Burak Tüzün'ün yaptığı konserde, CSO ve Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden bazı sanatçılar da Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası'na eşlik etti.

"BİR ESER DİNLİYORSUNUZ, 82 YIL SONRA İCRA EDİLİYOR"

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, konser sonunda sahneye çıkarak, şef Tüzün ve orkestrayı tebrik etti. Kısa konuşma yapan Güran, böyle bir konserde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Güran, eserin hikâyesinin enteresan olduğunu, bazı insanların kaderlerinin farklı yazıldığını belirterek, "Bir eser dinliyorsunuz, 82 yıl sonra icra ediliyor" dedi.

Dr. Ernst Praetorius, yaşadığı ülkeden sanatı ve sanat tarzı nedeniyle dışlandığını ifade eden Cahit Güran, Nazi Almanya'sının ırkçı tutumu nedeniyle yaşayabilmek için güvenli liman olarak gördüğü Türkiye'ye geldiğini ve burada 11 yıl yaşadığını kaydetti.