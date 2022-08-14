Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Surmalu alışveriş pazarında bir havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Ermenistan Acil Servis Bakanlığı patlama nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Erivan Belediye Başkanı Sözcüsü Levon Sardaryan enkaz altında mahsur kalan kişilerin sayılarının bilinmediğini bildirirken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.