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        Haberler Dünya Ermenistan, Rusya'dan uzaklaşıyor | Dış Haberler

        Paşinyan: Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütüne dönmeyi düşünmüyoruz

        Sovyetlerin dağılmasının ardından, eski Sovyet ülkeleri arasındaki askerî iş birliğini sağlamak amacıyla kurulan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, önemini giderek yitirmeye başladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütüne dönmeyi düşünmediklerini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 22:05 Güncelleme: 04.12.2024 - 22:05
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        Esası 1992'de imzalanan Kolektif Güvenlik Anlaşmasına dayanan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, eski Sovyetler Birliği ülkeleri arasındaki askerî iş birliğini artırmak için kuruldu. Örgüte üye ülkeler arasında Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan bulunuyor.

        Ermenistan ise 2. Dağlık Karabağ Savaşı sırasında örgütten hiçbir destek görmedikleri gerekçesiyle 2024 yılının başında örgüte olan üyeliğini askıya aldı.

        Örgüte yeniden dönüş konusunda açıklamada bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan "Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütüne olan üyeliğimizi askıya aldığımızı ilân etmiştik. Bu hiçbir karara imza atmayacağımız anlamına geliyor. Hiçbir kararla ilgilenmiyoruz çünkü kendimizi örgütün dışında sayıyoruz. Örgütte bulunanlar istediklerini yapabilirler. Ermenistan'ın üyeliğe geri dönüşü mümkün görünmüyor hatta imkansız. Öyle inanıyorum ki artık geri dönüş noktasını çoktan geride bıraktık." dedi.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2. Dağlık Karabağ Savaşı sırasında yaptığı açıklamada Karabağ Savaşı'nın Ermenistan'tan dışarıdan bir saldırı olmadığını söylemiş ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün harekete geçmesini engellemişti.

        Ermenistan, temmuz ayında ABD ile ortak bir tatbikat gerçekleştirmiş ve Ermeni yetkililer, Rusya'yla olan askerî bağlarını gözden geçirdiğini açıklamıştı.

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        #Ermenistan
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