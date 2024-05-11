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        Haberler Dünya Ermenistan'ın başkenti Erivan'da sivil itaatsizlik eylemlerine polis müdahalesi

        Ermenistan'ın başkenti Erivan'da sivil itaatsizlik eylemlerine polis müdahalesi

        Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hükümete karşı geçen haftadan bu yana devam eden sivil itaatsizlik eylemlerine polis müdahale etti. 41 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 13:24 Güncelleme: 11.05.2024 - 13:25
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        Erivan'da protestoculara polis müdahalesi: 41 gözaltı
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        Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Erivan'ın çeşitli bölgelerinde süren yönetim karşıtı protestolarda gözaltına alınanların sayısının 41'e ulaştığı bildirildi.

        Basında, gözaltına alınanların sayısının artmaya devam ettiği, eylemcilerin Erivan'da bazı yolları kapattığı bilgisi yer aldı.

        Ne olmuştu?

        Ermeni Kilisesinin örgütlediği bazı vatandaşlar ve politikacılar, 4 Mayıs'ta Tavuş, 8 Mayıs'ta Şirak bölgesi Gümrü şehrinden başkente yürüyüş başlatmıştı.

        Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın organizasyonunda yapılan "Vatan İçin Tavuş" adını taşıyan yürüyüşe katılanlar ile Erivan'dan gelenler, 9 ve 10 Mayıs'ta Cumhuriyet Meydanı'nda miting için toplanmıştı.

        Galstanyan ve mitinge katılanlar, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep etmiş ve ülke çapında eylemlerin devam edeceğini açıklamıştı.

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