Erkin Koray'ın unutulmaz şarkısı "Cemalim" hikayesi nedir?
Anadolu rock müziğinin usta isimlerinden birisi olan Erkin Koray'ın seslendirdiği "Cemalim" parçası Türk rock müziği ile Anadolu türkülerinin harmanlanmasının en özgün örneklerinden birisidir. "Cemalim" şarkısının hüzünlü bir hikayesi bulunmaktadır ve aslında bir ağıttır. Türkü, öldürülen eşi Cemal'e Şerife tarafından yazılmıştır, daha sonra Erkin Koray tarafından seslendirilmiştir. İşte "Cemalim" türküsünün hikayesi.
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Erkin Koray'ın eşsiz parçalarından birisi olan "Cemalim"ın hikayesi oldukça hüzünlüdür. Türkü aslında Ürgüp topraklarında öldürülen Cemal'e yazılmış bir ağıttır. Eşi Şerife tarafından yazılan "Cemalim" daha sonra oğlu İsmet Aksoy yoluyla insanlara duyurulur. İşte "Cemalim" şarkısının hikayesi.
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CEMALİM TÜRKÜSÜ HİKAYESİ NEDİR?
Ürgüp'ün Karlık köyünün eşrafından ve varlıklı bir ailesinden olan Cemal bir gün kalleşikle suçlanarak öldürülür. Herkes tarafından sevilip sayılan Cemal'in ölümüne üzülmeyen kalmaz. Eşi Şerife, acılarını ağıtlarıyla hafiftletmeye çalışır. Yetim kalan oğlu Mustafa ise birkaç yıl sonra hasat zamanı bir atın tepmesi sonucu vefat eder.
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ERKİN KORAY TARAFINDAN TÜRKÜ İLE ROCK MÜZİĞİ HARMANLANIR
Şerife daha sonra Cemal'ın yeğeni Hayrullah ile evlendirilir. Hayrullah'tan oğlu İsmet Aksoy doğar. Ağıt, Şerife'nin ikinci kocası Hayrullah'ın sonraki yıllar da Refik Başaran'a "Herkese bir türkü okudun ama, bana okumadın" diye sitem etmesi üzerine plağa okunur.
Türkünün her okunuşunda Şerife gözyaşlarını tutamaz ve Cemali "Al kanlar içinde gördüğü" unutulmasın diye sözlerini de bu şekilde yazar.
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CEMALİM ŞARKI SÖZLERİ
Şen olasın Ürgüp dumanın gitmez
Kıratın acemi konağı tutmaz
Oğlun da çok küçük yerini tumaz
Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
Ürgüp'ten de çıktığını görmüşlür
Kıratının sekisinden bilmişler
Seni öldürmeye karar vermişler
Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
Cemal'ın giydiği ketenden yilek
Al kana boyanmış don ile göynek
Sana nasip oldu ecelsiz ölmek
Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
Ürgüp'ten de çıktın kırat kişnedi
Üzengiler ayağını boşladı
Yağlı kurşun iliğine işledi
Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
Karlık ile başkadın pınar arası
Çok mu imiş Cemal'ımın yarası
Ağlayıp geliyor garip anası
Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
Cemal'ın giydiği kadife şalvar
Dükkânın kilidi cebinde parlar
Oğlun da çok küçük beşikte ağlar
Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
Kıratın üstünde bir uzun yayla
Ne desem ağlasam kaderim böyle
Gidersen Ürgüp'e sen selâm söyle
Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
Kıratım başımda oturmuş ağlar
Cemal'a dayanmaz şu karlı dağlar
Üzüm vermez oldu Karlık'ta bağlar
Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
Giden Cemal gelir mi de yerine
İçerimde yaram indi derine
Cemal düşta kahpelerin şerine
Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım