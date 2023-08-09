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        Haberler Dünya Barbie çılgınlığı sürüyor: Barbie temalı tabutlar üretiliyor

        Barbie çılgınlığı büyüyor: Barbie temalı tabutlar üretilmeye başladı

        Neredeyse tüm dünyada yeniden popülerleşen Barbie, bu sefer cenaze tabutu olarak karşımıza çıkıyor. El Salvador'un Ahuachapan kentinde bir cenaze evinde Barbie temalı tabutlar üretilmeye ve satılmaya başladı. İlginç girişim sosyal medyada ilgi gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 09:45
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          BARBİE TEMALI TABUTLAR SATILIYOR

          Barbie filminin vizyona girmesi ile bütün dünyada pembe rengi ve Barbie sembolü yeniden popülerleşti. En ilginç girişimlerden birisi ise Barbie tabutlar oldu. El Salvador'un Ahuachapan kentinde Alpha ve Omega Cenaze Evi'nin sahibi Isaav Villegas "İnsanlar bunu istiyor" dedi.

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          "İNSANLAR BUNU İSTİYOR"

          Isaac Villegas'ın AP'ye yaptığı açıklamada pembe tabutlar filmden önce de satılıyordu. Filmden sonra pembe tabutlar daha çok talep görmüş ve Barbie figürü eklenmiş. Cenaze evi sahibi "Bu trendi kovalamalıyız dedim ve başarılı olduk. Daha çok sayıda pembe tabutumuz olacak çünkü insanlar bunu istiyor" dedi.

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          Ekvator'daki Funueraria Olivares isimli cenaze evi ise Barbie temalı tabutunun reklamını TikTok'tan üzerinden tanıttı ve 1.5 milyondan fazla izlendi videoda "Gerçek bir Barbie gibi dinlenebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

          Kaynak: AP, Independent

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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