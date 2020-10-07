Primlerini tamamlanıp gün bekleyenler, sağlık problemi yaşayanlar ya da kaza geçirenler erken emeklilik şartlarını merak ediyor.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),emekli olabilmek için bazı şartların yerine getirilmesini istiyor. Erken emeklilikte son durum ve EYT son dakika gelişmelerine dair her şeyi haberimizde bulabilirsiniz.

ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Doğum borçlanması

Sigortalı olarak çalışan kadınlar her yaptıkları doğum için 2 yıllık (760 gün) prim borçlanması yapabilir. Doğum borçlanmasından faydalanabilmek için doğum öncesi sigorta girişinin yapılmış olması gerekir ve 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yapılabilmektedir. Doğum yaptıktan sonra sigortalı işe başlayan kadınlar bu şarttan istifade edemezler. Doğum borçlanması emeklilik yaşını geri çekmez ancak 2 yıl prim günü olarak kabul edilir.

Askerlik borçlanması

Erkeklerin askerlik yaptıkları süre askerlik borçlanması olarak kabul edilmektedir. Erkekler er, erbaş ya da yedek subay olarak görev yaptıkları süreyi prim günlerinden sayabilir ve borçlanabilirler. Askerlik borçlanması, doğum borçlanması gibi prim doldurma olarak sayılmaktadır emeklilik yaşını erkene çekme demek değildir.



3600 günden emeklilik

Kadın ve erkek sigortalı işçiler 15 yıllık yani 3600 gün üzerinden emeklilik isteyebilirler. 3600 gün üzerinden emeklilik talep edenlerin 8 Eylül 1999 tarihinden önce giriş yapmış olmaları gerekmektedir. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortaya giriş yapanlar SGK şubelerine başvuru yaparak emekli olma yaşlarını öğrenebilirler.

Malulen emeklilik (engellilik durumunda emeklilik)

Malulen emekli olmak demek, iş yapabilir konumdayken herhangi bir nedenden dolayı iş yapamaz hale gelen kişilerin erken emekli olması durumuna denilmektedir. Meslek ayırımı yapmaksızın her meslek grubunda çalışan sigortalı işçilerin çalışmasına engel olacak sağlık sorunları ya da engellilik durumları söz konusu olduğunda prim gününe bakılmaksızın erken emeklilik hakkından faydalanabilirler.

Malulen emekli olabilmek için SGK’nın belirttiği devlet hastanesinden heyet raporunun alınması gerekir. SGK’ya başvuru yapılarak işlemlerin başlatılması için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası malulen emeklilik 5510 sayılı kanunu gereğince %60 iş gücünün kaybedildiğinin onaylanması gerekir.

Sigorta borçlanması hakkında yasanın içeriği

SGK’nın 5510 nolu sayılı kanununa göre sigortalıların borçlanabilecekleri süre şöyledir:

Doğum yapan kadınların ilk 2 yılı prim günü sayılır

Askerlik yapılan süre, er ya da erbaş ve yedek subay olarak geçirilen süre prim gününden sayılır

Ücretsiz kullanılan izin günleri

Yurt dışında doktora öğrenimi için geçirilen süre

Yurt içinde doktora ve uzmanlık eğitim süreleri

Avukatlık stajı yapılan dönem

Sigortalı işçi iken tutuklanan ve daha sonra serbest kalanların tutukluluk süreleri ya da göz altı süreleri

Lokavt ve grev süreleri

Doktorların fahri asistanlık süreleri

Seçim görevinden istifa edenlerin seçim kanunları gereğince seçimin yapıldığı tarihten sonraki ay başına kadar geçen süre prim günü borçlanması yapılabilir

EYT NEDİR?

8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60’a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036’dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65’te eşitlenecek.

EYT'DE SON DURUM NEDİR?

AK Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili, "Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır. Bu maliyet altından kalkılacak bir maliyet değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözülmektedir. Talep edildiği gibi çözülmeyecek bir mesele söz konusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır." dedi.