Erken Cumhuriyet yıllarının Atatürk fotoğrafları Salt'ta

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Salt’ın 2013’ten bu yana kesintisiz olarak sürdürdüğü Salt Araştırma Fonları’nın onuncu yılında bir dizi program düzenleniyor. Konuşmalar ve Salt Blog’da yayımlanan yazılar aracılığıyla, 2013-2022 yıllarında desteklenen araştırmaların çıktıları yıl boyunca yeniden değerlendirmeye açılıyor.

2013 yılında desteklenen araştırmacılardan İdil Çetin’in konuşması, 27 Eylül Çarşamba günü saat 18.30’da Salt Galata, Atölye II-III’te gerçekleştirilecek. Çetin, “Erken Cumhuriyet Yıllarının Görsellik Rejiminde Mustafa Kemal Atatürk Fotoğrafları” başlıklı konuşmasında, Osmanlı basınından Cumhuriyet basınına Atatürk fotoğraflarının ne sıklıkla ve hangi vesilelerle dolaşıma girdiğini irdeleyecek. Atatürk imgesinin erken Cumhuriyet dönemi görsellik rejiminin düzenli bir parçası hâline gelmesini, ülkenin liderinin Cumhuriyet tarihini farklı açılardan besleyecek binlerce fotoğrafının çekilmiş olmasını ve bu görüntülerden hareketle bir imgenin nasıl sabitlendiğini ele alacak.

Salt Araştırma Fonları’nın onuncu yıl programı kapsamında Salt Blog’da yayımlanan içerikler arasında Nora Tataryan’ın “Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde Bir Kültürel Üretim Mekânı Olarak Salon”, Efe Murad ile Emirhan Eringen’in “Kayıp Avangart: Yüksel Pazarkaya Stuttgart Somut Şiir Okulunda”, Tuğçe Tezer’in “Antakya’nın tarihini adımlamak: Depremden sonra ‘Antakya Yürünebilir Kent Tarihi Rehberi’” ve Derya Acuner’in “Kafesin İki Tarafı: Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi’nin Hafızası” başlıklı yazıları yer alıyor. Erken Cumhuriyet İstanbul’unda kültürel miras ile kentsel hafıza ilişkisini inceleyen Ümit Fırat Açıkgöz’ün Temmuz ayında gerçekleştirilen konuşması ise Salt’ın YouTube kanalında izlenebilir. Herkesin katılımına açık program dâhilindeki diğer konuşmalara ilişkin ayrıntılı bilgi saltonline.org ve Salt’ın sosyal medya kanallarında duyurulacak.