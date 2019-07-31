1 – Kemer altı ağrıları ciddiye alın

Kemer altı olarak tabir edilen bel bölgesi ve altında yaşanan ağrılar ciddi hastalıkların habercisi olabilmektedir. Ağrı vücutta yaşanan sorunların bir habercisi olduğu için ihmal edilmemelidir. Özellikle pelvis bölgesi denilen karın alt bölgesinde yaşanan ağrılar ile yumurtalık, testisler ve sırt bölgesi ağrıları çeşitli önemli hastalıklarla ilgili ortaya çıkabilmektedir.