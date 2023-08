ÇOĞU ERKEK DAHA DOĞAL BİR GÖRÜNÜMÜ TERCİH EDER

Pek çok kadın randevu gecesi için göz kamaştırmakla meşgulken, erkeklerin makyajı pek umursamadığı ortaya çıktı. 2014 yılında The Quarterly Journal of Experimental Psychology'de yayınlanan bir araştırmaya göre, çoğu erkek, kadınların kullandığından çok daha az makyaj yapmayı seviyor.

Araştırmacılar, erkeklere bir kadının makyaj sürecindeki her adımın birden fazla görüntüsünü gösterdi ve sonuçlar biraz şaşırtıcıydı. Ortalama olarak, erkekler en çok, randevu gecesi rutinleri sırasında uygulamayı planladıkları makyajın yalnızca bir kısmını uygulayan kadınlara ilgi duyuyordu. Çalışma, "Bu sonuçlar, kadınların muhtemelen başkalarının yanlış tercihlerine hitap etmek için kozmetik kullandığını gösteriyor." Görünüşe göre hepimiz dudak kaleminden biraz ara verebiliriz!

Makyaj yapan kadınlarla dolu bir sektörde çalışan aktör Adrian Grenier bunu en iyi özetliyor gibi görünüyor. Shape'e "İçinizden güzellik yaymazsanız, hiçbir makyaj bunu kapatamaz" dedi.