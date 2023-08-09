Kadınlarda erkeklerin karşı koyamadığı şaşırtıcı fiziksel özellikler
Görünüş her şey olmasa da fiziksel özelliklerin ilk çekicilikle çok fazla ilgisi var. Proceedings of the National Academy of Sciences'da 2014'te yayınlanan bir araştırmaya göre, erkekler bir kadının kişiliği hakkında ona baktıktan sonraki 100 milisaniye içinde varsayımlarda bulunabilirler.
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Psychology Today, "Fiziksel çekicilik, bizi sağlıklı, yaşa uygun ve üreme yeteneğine sahip eşlere yönlendiren bir bekçi görevi görebilir." diyor. Pek çok kadının dışarı çıkmadan önce hazırlanmak için epey zaman harcadığı bir sır değil. Bununla birlikte birçok kişi, kadınların bir erkeği hemen kendilerine çekmesinin bazı şaşırtıcı yolları olduğunu bilmekle ilgilenir. Health Digest, kadınlarda erkekler için kesinlikle karşı konulamaz olan birkaç şaşırtıcı fiziksel özelliği gösteriyor.
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ÇOĞU ERKEK DAHA DOĞAL BİR GÖRÜNÜMÜ TERCİH EDER
Pek çok kadın randevu gecesi için göz kamaştırmakla meşgulken, erkeklerin makyajı pek umursamadığı ortaya çıktı. 2014 yılında The Quarterly Journal of Experimental Psychology'de yayınlanan bir araştırmaya göre, çoğu erkek, kadınların kullandığından çok daha az makyaj yapmayı seviyor.
Araştırmacılar, erkeklere bir kadının makyaj sürecindeki her adımın birden fazla görüntüsünü gösterdi ve sonuçlar biraz şaşırtıcıydı. Ortalama olarak, erkekler en çok, randevu gecesi rutinleri sırasında uygulamayı planladıkları makyajın yalnızca bir kısmını uygulayan kadınlara ilgi duyuyordu. Çalışma, "Bu sonuçlar, kadınların muhtemelen başkalarının yanlış tercihlerine hitap etmek için kozmetik kullandığını gösteriyor." Görünüşe göre hepimiz dudak kaleminden biraz ara verebiliriz!
Makyaj yapan kadınlarla dolu bir sektörde çalışan aktör Adrian Grenier bunu en iyi özetliyor gibi görünüyor. Shape'e "İçinizden güzellik yaymazsanız, hiçbir makyaj bunu kapatamaz" dedi.
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YÜKSEK SESLİ KADINLAR ERKEKLER İÇİN KARŞI KONULMAZ OLABİLİR
Elbette, bir kadının yumuşak konuşması yerinde olabilir, ancak sesinin tonu onun flört oyununu iyi ya da kötü yönde etkiliyor olabilir. Şaşırtıcı bir şekilde, 2013 yılında PLOS ONE'da yayınlanan bir çalışma, erkeklerin belirli bir adıma ilgi duyduğunu ortaya çıkardı. Birçoğu, bol nefesli ve daha uzun sesli harfler içeren oldukça yüksek bir perdeyi tercih etti.
Bununla birlikte, daha yüksek sesler genellikle daha küçük bir vücut tipi ve daha yüksek östrojen seviyeleri ile ilişkilendirilir. Biyolojik açıdan bakıldığında, sağlıklı, doğurgan bir eş arayan bir erkek söz konusu olduğunda bu çok önemlidir. Tuhaf bir şekilde, 2018'de Proceedings of the Royal Society B'de yayınlanan ayrı bir araştırma, kadınların birinden hoşlandıklarında seslerini alçalttığını ortaya çıkardı.
Tüm bunlara ek olarak, erkekler kendi bölgesel lehçeleriyle aynı olan seslere daha çok ilgi duyuyor. 2014 yılında PLOS ONE'da yayınlanan bir çalışma bunun böyle olduğunu kanıtladı. Ancak araştırmacılar, çekici bir sesin bir randevuyu başarılı bir şekilde puanlamanın çok ötesine geçtiğini keşfettiler. Çalışma, "Fiziksel olarak çekici insanların sosyal olarak daha arzu edilir olduklarına ve daha iyi işlere sahip olduklarına karar veriliyor" dedi.
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ERKEKLER KIRMIZI GİYEN KADINLARA ÇEKİLİR
Dışarıda bir gece geçirmeye hazırlanırken, birçok kadın kırmızı rengin ardındaki bilimi bilmekten faydalanacaktır. Şık görünmek söz konusu olduğunda sadece ateşli bir ifade değil, aynı zamanda erkekler bu gölgeyi karşı konulmaz buluyor.
2008 yılında Rochester Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, bu olguyu teste tabi tuttu. Araştırmacılar erkeklere farklı renkler giyen kadınların birden fazla görüntüsünü gösterdi. Sonunda, erkeklerin çoğu kırmızılı bir bayanla randevuda daha fazla harcamaya istekli olacaklarını söyledi. İlginç bir şekilde, tamamen bilinçaltıydı, çünkü aynı kadın erkeklere de gösterildi, sadece farklı renkli bir tişört giyiyordu.
Çalışmanın yürütülmesine yardımcı olan bir psikoloji profesörü ve araştırmacı olan Andrew Elliot, üniversiteye "Renk gibi her yerde bulunan bir şeyin, biz farkında olmadan davranışlarımız üzerinde etkili olabilmesi büyüleyici" dedi. Sevgililer Günü'nün neden zengin bir kırmızı tonuyla eşanlamlı hale geldiği şimdi anlaşılıyor.
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ÇOĞU ERKEK PARLAK DİŞLERİ KARŞI KONULAMAZ BULUR
Dişlerimize bakmak, çocukluğumuzdan beri beynimize yerleşmiş bir şeydir. Bunca yıldır dişlerini dini bir şekilde fırçalayan ve diş ipi kullanan bir kadınsan, bunun meyvesini vermek üzere. Parlak, beyaz dişler, aslında erkekler için karşı konulamaz olan şaşırtıcı bir özelliktir. Evet, inci beyazı tavus kuşunun kuyruğuna benzetilebilir. İyi genlerin ve sağlıklı beslenmenin bir işareti olduğu için hepimizin gösteriş yapmak isteyeceği bir şey. Öte yandan dişlerimiz de mevcut hastalıkların habercisi olabilir.
PLOS ONE'da 2012'de yayınlanan bir araştırma, erkeklerin kadın dişlerinin çeşitli renklerde görüntülerini gösterdi. Sarı, onlara "yuck" dedirtirken, geniş aralıklı dişlere sahip bir gülümseme de büyük bir sapmaydı. Erkekler tarafından en çekici olarak değerlendirilen beyaz dişler olsa da, ağartıcı ile elde edilen süper parlak dişler o kadar çekici olarak değerlendirilmedi. Doğal olarak sağlıklı bir gülümseme çoğu erkek için afallatıcıydı.
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YÜZ SİMETRİSİ, ERKEKLERİN KARŞI KONULMAZ BULDUĞU ŞAŞIRTICI BİR ÖZELLİKTİR
Pek çok kadının ellerinden gelenin en iyisini yapmak için elinden gelen her şeyi yapacağı bir sır değil. Bu ister kapatıcıda kek yapmak ister sonsuza kadar mükemmel bir kedi gözü için harcamak olsun. Ancak yine de doğal güzellik hakkında söylenecek bir şeyler var. İster inanın ister inanmayın, erkeklerin ilgisini çeken şaşırtıcı derecede basit bir özellik, yüz simetrisidir.
Penn State Üniversitesi'nden araştırmacılar, "Simetri, bir kişinin sağlığının iyi olduğunu gösterir" dedi. Ancak zamanla yaşlanma ve hastalık yüzümüzün çok simetrik görünmemesine neden olabilir. Biyolojik açıdan bakıldığında, erkekler sağlıklı ve sağlıklı bebekler yaratmaya yardımcı olabilecek kadınları arıyor.
Birden fazla çalışma, simetrik yüzlere ve hatta vücutlara sahip türlerin daha iyi durumda olan yavrulara sahip olduğunu bile göstermiştir. Bu nedenle, erkeklerin bilinçaltında simetriyi karşı konulmaz bulmaları mantıklıdır. Ne de olsa erkekler (tamam ve kadınlar) hayvandır!
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ÇOĞU ERKEK İRİ GÖZLÜ KADINLARI SEVER
Kadınlar uzun zamandır "zarif" oldukları için takdir ediliyordu, ancak gözlerinin o kadar da zarif olmayan boyutunun erkekler için karşı konulamaz olabileceğini kim bilebilirdi? Evet, görünüşe göre ne kadar büyüklerse o kadar iyiler - en azından bir erkek için.
Colgate Üniversitesi'nden sözlü olmayan iletişim uzmanı Caroline Keating, BBC Future'a, bir bebeğin iri gözlerine benzer şekilde, "bana yardım et, beni koru, senin için bir tehdit değilim" diye seslenirler. Erkekler genellikle koruyucu olma eğiliminde olduğundan, bu mantıklıdır. Buna ek olarak, iri gözler, erkeklerin biyolojik olarak eş ararken çektikleri bir şey olan gençliği ifade eder.
Ancak, artık küçük gözleriniz için endişelenen bir kadınsanız, üzülmeyin. 2014 yılında Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan bir araştırma, iri gözlerin daha çekici olmasına rağmen, küçük gözlerin kocaman bir gülümsemeyle eşleştirilmesinin bir kadının eşit derecede çekici görünmesine neden olabileceğini buldu. Araştırmacı Tom Hartley, Today'e "Modelimizde tahmin edilen derecelendirmeleri etkileyen özelliklerin çoğu yüzün ifade, poz, ışıklandırma, kamera konumu vb. ile ilgili değişken özellikleridir" dedi.
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ŞAŞIRTICI BİR ŞEKİLDE ERKEKLER KALIN, GÜR KAŞLARA DAHA ÇOK İLGİ DUYUYOR
Görünüşe göre kaşlarımızı almak için çok uzun zaman harcıyoruz. Şaşırtıcı bir şekilde erkekler büyük, gür kaşlara daha çok ilgi duyuyor. 2018'de Frontiers in Psychology'de yayınlanan bir araştırma, 1.000 erkekten kadın yüzlerinin görüntülerini sıralamasını istedi. Bu adamlar her şeyin kaşlarını sıraladıklarını fark etmeseler de çoğu erkeğin karşı konulmaz bulduğu cımbızlarını fırlatan bayanlardı.
Bunun bir açıklaması, erkeklerin modaya ilk başta düşündüğümüzden daha fazla uyum sağlaması olabilir. Büyük kaşlar son yıllarda daha çok moda oldu. Araştırmacı Dr. Lisa Welling, The Sun'a "İlgili özellik ne olursa olsun, evlilik gibi uzun vadeli bir çiftleşme bağlamında özellikle arzu edilir görünüyor" dedi. Düğün çanları arayan bir kadınsanız, kaşlarınızı almayı bırakmanız en iyisi olabilir.
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BİR KADIN DİK VE AÇIK BİR DURUŞA SAHİPSE BİR ERKEĞE DAHA ÇEKİCİ GELİR
Aşkı arayan bir bayansanız, fiziksel görünümünüz söz konusu olduğunda yapabileceğiniz pek çok seçenek vardır. Tabii ki, hepsi tamamen isteğe bağlıdır. Yine de, duruşunuzu düzeltmenin ve açmanın harikalar yarattığını görebilirsiniz. Sadece sağlığınızı iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda aşka açık olduğunuzu gösterebilir ve erkeklerin sizi çok daha çekici bulmasını sağlayabilir.
Çoğu zaman, çoğumuzun en iyi ilk izlenimi yaratmak için tek şansı vardır. Odanın karşısında dikilirken ki görünüşün, bir randevuyu kapmayı başarabilir ya da bozabilir. 2016 yılında Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan bir çalışma tam da bunu kanıtladı. Hızlı flört sırasında, açık bir duruş sergileyen kadınların çekici görünme olasılığı daha yüksekti. Kollarını kavuşturanlar onları çok daha kapalı gösteriyordu ve erkekler gerçekten dikkat çekiyor gibiydi. Ne de olsa, randevunuzun ilgisiz görünmesini kesinlikle istemezsiniz!
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ÇOĞU ERKEK BELİRLİ BİR SAÇ TONUNA İLGİ DUYAR
Sarışınlar daha eğlenceli olabilir ama çoğu erkeğin karşı konulmaz bulduğu esmerler. En azından, sosyal ağ Badoo erkek kullanıcılarına bunu sorduğunda durumun böyle olduğunu buldu. Ağdan Lloyd Price, "Dergiler sıska sarışın modellerle dolu, bu yüzden gerçekte erkeklerin komşu kızı görünümünü tercih ettiğini görmek güzel." dedi. Arkasında biraz bilim bile var.
2018 yılında The Journal of Social Psychology'de yayınlanan bir araştırmaya göre aşırı koyu saç, kadınların çok daha hızlı yaşlanmış gibi görünmesini sağlıyor. Araştırmacılar, kahverengi de dahil olmak üzere daha açık tonların gençliğe işaret ettiğini ve bunun da bu kadınların daha sağlıklı olduğu anlamına gelebileceğini ileri sürdüler. Çalışma, "Üreme potansiyeli ile doğrudan ilgili özellikler, daha belirgin dolaylı özelliklerden çıkarılabilir." Bu, erkeklerin ilgi duyduğu şeylerde yinelenen bir tema gibi görünüyor, değil mi?
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ÇOĞU ERKEK UZUN KOLLARI KARŞI KONULMAZ BULUR
Şaşırtıcı bir şekilde, birçok erkek uzun kolları karşı konulmaz buluyor. 2010 yılında Journal of Evolutionary Biology'de yayınlanan bir çalışma, bunun çeşitli ülkelerde geçerli olduğunu ortaya koydu. Uzun bir figürle eşleştirilmiş uzun kollar, farklı kadınların birden fazla resmi gösterildiğinde erkeklerin en çok tercih ettiği şeydi. Birçok kadını şaşırtabilecek şey, bacaklarının uzunluğunun çekicilik seviyeleri üzerinde kesinlikle hiçbir etkisinin olmamasıdır.
Çalışmanın baş yazarı Robert Brooks, Science Daily'ye verdiği demeçte, "Bir kişinin vücut ölçüleri, gözlemcilere o kişinin potansiyel bir [eş] olarak uygun olup olmadığını söyleyebilir," dedi. Ek olarak, The Journal of Applied Psychology'de yayınlanan ayrı bir çalışma, daha uzun kadınların ortalama olarak daha fazla para kazandığını ortaya çıkardı. Boyunun bu kadar güçlü olabileceğini kim bilebilirdi?
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ERKEKLER, GRUP HALİNDE OLAN BİR KADINA DAHA ÇOK İLGİ DUYAR
Hepimiz harika bir kanat kadınının randevu almanıza yardımcı olabileceğini biliyoruz, ancak onlardan oluşan bir grubun sizi daha da çekici kılma gücüne sahip olabileceğini kim bilebilirdi? 2013 yılında Psychological Science dergisinde yayınlanan bir araştırma, bir kadının hangi büyüklükte bir grubun parçası olursa olsun, erkekler tarafından çok daha çekici görüldüğünü buldu. Bu nasıl olabilir?
Araştırmacılar, toplu olarak yeni bir görünüm oluşturdukça gruptaki her yüzün daha çekici göründüğünü öne sürdü. Yani bir kadın, arkadaşlarının ondan çok daha çekici göründüğünün farkında olsa bile - bu çoğumuzun kabul etmek istemediği kadar sık oluyor - bu araştırmacıların teorisi onların endişelerini giderebilir. Çalışma, nasıl göründüğünüze bakılmaksızın, "birkaç ekibe veya ekibe sahip olmak gerçekten iyi bir flört stratejisi olabilir" sonucuna vardı.
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ÇOĞU ERKEK, DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ GİBİ ÇOK ZAYIF KADINLARA İLGİ DUYMAZ
Medya, çoğumuzu kadınların karşı konulamaz olmaları için çok zayıf olmaları gerektiğine inandırdı. Bununla birlikte, sosyal medya ağı Badoo 2.000 erkekle anket yaptığında, şaşırtıcı bir şekilde pek çok kişinin en çekici bulduğu şeyin sıska olmadığını gördüler.
Ankete katılan erkeklerin yaklaşık yüzde 40'ı 40-42 beden giyen kadınları tercih ettiklerini söyledi. Yüzde 25'ten fazlası 42-44 beden giyenlerin en seksi olduğunu söyledi. Tüm bunları bir perspektife oturtmak gerekirse, 2016'da International Journal of Fashion Design, Technology, and Education'da yayınlanan bir araştırmaya göre, ortalama bir Amerikalı kadın 42 ila 44 beden arasında. Süper modeller ve medya, kadınlara kilo vermeleri gerektiğini hissettirirken, bayanlar artık rahatlayabilir. Çoğu erkeğin rüyasındaki kadın aslında çok gerçekçi görünümlüdür.
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ERKEKLER, HAREKETLERİNİ TAKLİT EDEN BİR KADINA İLGİ DUYMAYA DAHA YATKINDIR
Beden dili uzmanı Tonya Reiman, Brides'a "Her türlü ilişkinin temel ortamında, uyum içinde olma hissine kapılırız" dedi. Ve tesadüfen, erkekler kendi hareketlerini taklit eden kadınları tercih ediyor. Evet taklit, bir kadının kendini bile bile karşı konulamaz hale getirmesinin kolay bir yoludur.
Erkekler kendilerine benzer şekilde davranan birini gördüklerinde, beyinde bir kişiye sevildiğini hissettirdiği bilinen çeşitli kimyasallar salınır. Bir ilişki içindeyken, bu kimyasalların çiftleri birbirine daha yakın hissettirdiği ve daha güçlü bir bağ kurduğu da bilinmektedir. Zamanla, ilişkilerde kadın ve erkek farkında bile olmadan birbirlerinin aynası olmaya başlarlar.
Reiman, "Siz ve eşiniz el ele tutuşup caddede yürüyorsanız, büyük olasılıkla aynı ayak üzerinde aynı hızda yürüyorsunuzdur." dedi. Bir dahaki sefere potansiyel bir talip ararken izlemeniz gereken bir şey. Kadınlar isteyerek yapsalar da yapmasalar da erkekler için karşı konulamaz.