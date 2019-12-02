TRT 1 ekranlarında bu akşam yayına girecek olan Bartıl filmi büyük merakla beklenirken , oyuncuları da merak konusu oldu. Bu filmin oyuncusu olan Erkan Taşdöğen' nin kim olduğu izleyenler tarafından merak edildi. İşte tek makalede Erkan Taşdöğen hayatı...

Erkan Taşdöğen kimdir?

7 Ocak 1964 tarihinde Erzurum'da dünyaya gelen oyuncu, bazı meslektaşları gibi eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tiyatro üzerine aldı. Eğitimini aldktan sonra ilk televizyon deneyimini Oğlum Adam Olacak dizisi ile başladı. Bu ve bunun gibi bir sürü projelerde de adını duyuran Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tiyatro üzerine eğitim aldı. Eğitimini tamamladıktan sonra ilk televizyon deneyimini Oğlum Adam Olacak dizisinde rol alarak gerçekleştirdi. Bu ve bunun gibi pek çok dizide ve filmde yer aldı. Son olarak TRT 1 ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan Bartıl filmi ile kameralar karşısına geçecek.

Erkan Taşdöğen Oynadığı diziler ve filmleri