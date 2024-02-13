ERKAN ÖZERMAN KİMDİR?

Erkan Özerman 1938 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi ve Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi ve Paris Siyasal Okulu'ndan mezun oldu.

Çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği, magazin yazarlığı yaptı. Ayrıca Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerinde de bulundu.