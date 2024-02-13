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        Haberler Magazin Erkan Özerman öldü mü? Erkan Özerman kimdir, kaç yaşındaydı, nereliydi?

        Erkan Özerman kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Erkan Özerman'ın hayatı ve kariyeri

        Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Türk prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeri 86 yaşında hayatını kaybetti. Çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği de yapan Erkan Özerman, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Peki, "Erkan Özerman kimdir, kaç yaşındaydı?" İşte Erkan Özerman hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 17:57 Güncelleme: 13.02.2024 - 17:57
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        • 1

          Erkan Özerman kanser nedeniyle 86 yaşında vefat etti. Bir süredir kanser tedavisi gören Erkan Özerman, pankreas kanserine yakalandığını ve kanserin karaciğerine yayıldığını açıklamıştı. Peki, "Erkan Özerman kimdir, kaç yaşındaydı, nereliydi?" İşte Erkan Özerman biyografisi...

        • 2

          ERKAN ÖZERMAN KİMDİR?

          Erkan Özerman 1938 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi ve Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi ve Paris Siyasal Okulu'ndan mezun oldu.

          Çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği, magazin yazarlığı yaptı. Ayrıca Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerinde de bulundu.

        • 3

          1976 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanlık görevlerini yürüttü.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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