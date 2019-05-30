Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur geçtiğimiz günlerde düzenlenen gala ile sezon finalini gerçekleştirdi. Çukur'da Vartolu'yu canlandıran başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil geceye eşi Cansu Tosun ile birlikte katıldı.

Ünlü çiftin gala öncesi beraber dans ettikleri video takipçileri tarafından çok beğenildi.

Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil, geçtiğimiz yıl Antalya Adrasan Olimpos’ta düzenlenen festival konseptindeki düğün töreni ile dünyaevine girmişti.

Ünlü çift, “En mutlu günümüz festival gibi olsun” fikrinden yola çıkarak en mutlu günlerini bir festivale dönüştürmüştü ve hem kendileri hem de konukları için ölümsüzleştirmişti.

Çift, İstanbul, Hollanda ve Almanya’dan gelen konuklarını iki gün boyunca Adrasan-Olimpos’ta ağırlamıştı.