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        Haberler Yaşam Eriyen karlar ile yağmur suları Tortum Şelalesi'ni coşturdu

        Eriyen karlar ile yağmur suları Tortum Şelalesi'ni coşturdu

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'daki Tortum Şelalesi, karların erimesi ve ilkbaharda etkili olan yağmur nedeniyle coşkun akan suyuyla ziyaretçilerini bekliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 11:56 Güncelleme: 11.05.2024 - 11:56
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        • 1

          Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Uzundere ilçesindeki şelalenin çehresi, Valilik koordinesinde Büyükşehir ile Uzundere Belediyesi, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu işbirliğinde gerçekleştirilen projeyle değişti.

        • 2

          Erzurum-Artvin kara yolunun 110'uncu kilometresindeki Uzundere ilçesi sınırlarında bulunan şelale, 21 metre genişliğinde, 48 metre yükseklikten akıyor.

        • 3

          Bölgede bulunan bir dağda 18'inci yüzyılda yaşanan heyelan sonucu oluşan Tortum Şelalesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Türkiye'nin en büyük şelalesi olma özelliğini taşıyor.

        • 4

          Her yıl yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayan şelaleden, kar sularının erimesi ve yağışlar sonrası akan su 20 metreküpü aştı.

        • 5

          Dünyanın en yüksek 3'üncü şelalesi, havaların ısınmaya başladığı bugünlerde doğal güzelliği ve coşkun akan suyuyla misafirlerini bekliyor.

        • 6

          Bu arada, bölgedeki ilkbahara bağlı olarak artan sular, şelalenin yanındaki Tortum Gölü'nde de su seviyesini yükseltti.

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