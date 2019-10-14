Gazeteci Erhan Çelik ile doktor Özlem Gültekin dünya evine girdi. Müjdeli haberi Erhan Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Erhan Çelik’e kısa sürede tebrik mesajları yağdı. Çelik fotoğraflara, “Evet, bin kere evet, yüz bin kere evet.” notunu ekledi. Televizyon dünyasında da tanınan Doktor Özlem Gültekin de evlilik haberini çiçeği burnunda eşi ile aynı sözlerle kendisine ait Instagram hesabından duyurdu.