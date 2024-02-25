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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Ergin Ataman: Kötü oynadık ama kazanmasını bildik - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman: Kötü oynadık ama kazanmasını bildik

        A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda son saniye basketiyle 76-75 kazandıkları İzlanda maçında kötü oynamalarına rağmen galip geldiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 18:52 Güncelleme: 25.02.2024 - 18:52
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        "Kötü oynadık ama kazanmasını bildik"
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        2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda son saniye basketiyle İzlanda'yı 76-75 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, maçın ardından, "Bugün şanslıydık, kötü oynadık ama maçı kazanmak için bir yol bulduk". ifadelerini kullandı.

        Son 3 dakikada rakiplerinin geri geldiğini hatırlatan tecrübeli başantrenör, "Elbette güzel bir basketbol oynamadık ama maçı kontrol altında tuttuk. Maçı hep önde götürmemize rağmen son 3 dakikada kritik hatalar yaptık. Oyunun kontrolünü de kaybettik. Bu basketbol, bazen iyi oynayıp kaybedersin bazen de kötü oynayıp şansla kazanırsın. Bugün şanslıydık. Kötü oynadık ama maçı kazanmak için bir yol bulduk." dedi.

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        Son 3 saniyede 75-74 gerideyken çizdiği oyunun sorulması üzerine Ataman, "Son toptaki oyunumuzda planımız pası Tarık'a vermekti. Faul problemleri olduğu için topu içeriden kullanmayı planlamıştık. Tarık pası alamazsa Melih'in şutu vardı. Kenan, Tarık'a vermeyi tercih etti. Bana göre doğru bir tercihti. Tarık daha da net girip atabilirdi ama topu elinden kaçırdı. Sonra şans yardım etti. Topu tuttu ve skor yaptı. Maçın son 5 dakikasında en iyi savunmacılarını Tarık'a vermişlerdi. Son alternatifimiz Melih'ti. Ancak o dış atış kullanacaktı. Tarık daha yakın bir atıştan sayıyı buldu." ifadelerini kullandı.

        Ergin Ataman, "Tabii 'Maçı son saniyede Ergin Ataman'ın çizdiği oyunla kazandık.' demeyin. Çünkü bugünkü kötü oyunun sorumlusu antrenör olarak benim." diyerek sözlerini tamamladı.

        Milli basketbolcu Erten Gazi de, "Taraftarlarımıza atmosferden dolayı teşekkür ediyorum. Maça hazırlanmak için kısa bir süremiz oldu. Takımımdan maçın sonuna kadar gösterdiği mücadeleden ve galibiyetten dolayı gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        PEDERSEN: "ÇABAMIZDAN DOLAYI GURUR DUYUYORUM"

        İzlanda Milli Takımı Başantrenörü Craig Murray Arne Pedersen, takımının ortaya koyduğu mücadeleyle gurur duyduğunu söyledi.

        Maçta 11 sayı geriden geldiklerini hatırlatan Pedersen, "Geri düşmemize rağmen mücadelemize devam ettik ve geriden geldik, maç sonu kritik atışlar da yaptık. Çabamızdan dolayı gurur duyuyorum. 15 bin taraftar önünde oynadık ve galibiyete daha yakın olamazdık." görüşlerini aktardı.

        Maçı 11 sayı, 4 ribauntla tamamlayan Kristinn Palsson ise, "Takımımla gurur duyuyorum. Maçta tüm gücümüzle mücadele ettik ve galibiyete çok yakın olmamıza rağmen hayal kırıklığı yaşadık." şeklinde görüş belirtti.

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