Ergin Ataman 200. galibiyetini alıp EuroLeague tarihine geçti

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THY EuroLeague'de Ergin Ataman'lı Panathinaikos, Virtus Bologna’yı 90-76 mağlup ederek 9. maçında 5. galibiyetini aldı.

Yunan ekibinin aldığı bu galibiyet, Ergin Ataman için de ayrı bir anlam taşıyor.

Türk başantrenör, Panathinaikos'un kazanmasıyla birlikte THY EuroLeague kariyerindeki 200. galibiyetini elde etti.

Ataman böylece, Zeljko Obradovic, Ettore Messina, Xavi Pascual, Pablo Laso ve Dimitris Itoudis’in ardından 200 galibiyeti aşan altıncı koç oldu.

Başarılı Koç, 200 galibiyete Montepaschi Siena, Ülkerspor, Climmamio Bologna, Galatasaray, Anadolu Efes ve Panathinaikos'un başında kazandığı maçlarla ulaştı.

"ÇOK GURURLUYUM" Galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Ataman, bu başarıya değindi. Kazandığımız için mutluyum diyen Ergin Ataman, “Bu sezonki en iyi maçlarımızdan birini oynadık. EuroLeague'deki 200. galibiyetim böylesine güzel bir basketbolla geldiği için çok gururluyum" ifadesini kullandı. Türk Hava Yolları EuroLeague sosyal medya hesabı da tecrübeli çalıştırıcının aldığı 200'üncü galibiyet için tebrik mesajı yayınladı. Ergin Ataman, Yunan temsilcisi Panathinaikos ile harika bir sezon geçiriyor. EuroLeague'de oynadığı 9 maçta 5 galibiyet alan Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde ise 5'te 5 yaparak namağlup lider konumda bulunuyor.