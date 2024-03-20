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        "Ergene sulamada asla kullanılmamalı"

        4. derece kirliliğe ulaşan Ergene için bir kritik uyarı da Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof.Dr. Mustafa Öztürk'ten geldi: "Asla tarımsal sulamada kullanılmamalı." Esra Toptaş yazdı...

        Giriş: 20.03.2024 - 15:01 Güncelleme: 20.03.2024 - 15:01
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        "Ergene sulamada asla kullanılmamalı"
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        Uzun yıllardır kirliliğiyle gündeme gelen Ergene Nehri için kritik bir uyarıyı geçtiğimiz günlerde gündeme taşımıştım.

        Ergene’nin 4. dereceye ulaşan kirlilikten bir an önce kurtarılması gerektiğini söylüyordu Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız. Ergene’yle ilgili bir uyarı da Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof.Dr. Mustafa Öztürk’ten geldi. Prof. Dr. Öztürk, Ergene’nin kurtuluş yolunu şöyle anlattı:

        Ergene havzasında tüm atık su arıtma tesislerinde;

        -Çamur kontrol/takip sistemi kurulmadığı,

        -Atık su arıtmalarda elektrik kontrol sistemi oluşturulmadığı (Arıtma çamurları atık su arıtma sisteminde tüketilen elektriğin ortalama yüzde 40'ı tüketir),

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        -Online debi ölçer sistem kurulmadığı,

        -Atık suların illegal deşarjını önlemek için bypass sistemine son verilmediği,

        -Kırklareli'deki sanayi atık suları kolektöre bağlanmadığı veya bağlanmıyorlarsa dere deşarj sınır şartlarını sağlamadığı,

        -Atık su arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurları nasıl ve nerede bertaraf edildiği ile ilgili takip ve kontrol sistemi oluşturulmadığı,

        -Havzadaki atık su arıtma tesislerinde oluşması gereken çamur miktarı bilimsel olarak tespit edilmediği (Beyana göre bildirim yanlıştır),

        -Havzasındaki atık su arıtma tesislerinde arıtma çamuru kontrol edilmediği,

        -Ergene üzerinde sanayi tesisleri atık sularının deşarj öncesi ve sonrası online pH, sıcaklık, ÇO, Renk, iletkenlik gibi parametreler online izlemeye alınmadığı sürece Ergene çok kirli akmaya devam eder.

        "TARIMSAL SULAMADA ASLA KULLANILMAMALI"

        Prof.Dr. Mustafa Öztürk, uyarılarını şöyle sürdürdü: Ergene suyu her türlü kirliliği içeren bir atık sudur ve tarım alanlarında kullanılması kesinlikle tehlikelidir. Ergene Nehri bu haliyle Marmara Denizini kirletmektedir. Yüzde 5 oranında katı madde içeren ve içerisinde her türlü tehlikeli kimyasal bulunan arıtma çamurları yağmurlu havalarda ve geceleri Ergene'ye deşarj edildiği sürece 180 km'lik su yolu boyunca bu su kesinlikle tarımsal sulama amacıyla kullanılamaz.

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        Fotoğraf: DHA

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        #ergene nehri
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