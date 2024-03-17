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        Haberler Gündem Çevre Meriç Ergene'yi kurtarır mı?

        Ergene nasıl kurtulacak? Meriç, Ergene’yi kurtarabilir mi? İşte yanıtı...

        Önceki gün, Ergene Nehri'yle ilgili uyarıları gündeme getirmiştim. Uzun yıllardır kirliliğiyle gündeme gelen Ergene Nehri'ndeki kirliliğin 4.dereceye çıktığını ve tehlike çanlarının çaldığını yazmıştım. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, nehre bazı noktasal kirlilik kaynaklarından deşarj yapıldığını söylemişti. Peki Ergene nasıl kurtulacak? Meriç Nehri'nden Ergene'ye su aktarımı çözüm olur mu? Habertürk'ten Esra Toptaş yazdı...

        Giriş: 17.03.2024 - 14:24 Güncelleme: 17.03.2024 - 14:24
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        Meriç, Ergene'yi kurtarır mı?
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        Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, bu sorulara yanıt vererek şunları kaydetti: "Meriç Nehri’nden alınan su doğrudan 13 kilometrelik su kanallarıyla Ergene Nehri’ne akıtılarak tarımsal faaliyette kullanılıyor. Meriç Nehri’nin suyu ile bir diğer yandan da Ergene Nehri’nde oluşan kirlilik yükünün azaltılmasına çalışılıyor.

        Ancak bu aktarma sorunun kök nedenini ortadan kaldırmaya yönelik değil, kirliliği azaltmaya yönelik bir çaba. Bu aktarma ile Ergene'nin kirlilik sorunu ortadan kalkmaz hatta kirlilik konusunda alınacak önlemler zayıflayabilir etkileri azalabilir.

        Ergene Nehri’nin ana koluna karışan birçok yan kol var. Buralardan gelebilecek olan noktasal ve yayılı kirlilik yükleri de kontrol edilmeli. Bu nedenle Ergene’nin kirlilik probleminin çözümü Meriç – Ergene havzasının bütüncül bir şekilde ele alınarak su kalitesinin yönetilmesinden geçiyor.

        Bugüne kadar daha çok ana kolda alınan tekil önlemler yetersiz kalıyor. Sorunun sürdürülebilir çözümü için havza ölçeğinde etkin bir su kalitesi yönetimine ihtiyaç var. Bu nedenle bu kapsamda Ergene Kirlilik Yönetim planı tekrar ele alınıp değerlendirilmelidir.

        Dikkat çeken Ergene uyarısı
        Dikkat çeken Ergene uyarısı

        Fotoğraflar: AA

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        #ergene nehri
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