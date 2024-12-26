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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Erdoğan Yeşilyurt ameliyat oldu - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Erdoğan Yeşilyurt ameliyat oldu

        Antalyaspor'un tecrübeli futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt, geçirdiği sakatlık sonrası ön çapraz bağ ve dış menisküs tamiri operasyonu geçirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 12:08 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:08
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        Erdoğan Yeşilyurt ameliyat oldu!
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        Antalyaspor'da sakatlık geçiren orta sahada oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, ön çapraz bağ ve dış menisküs tamiri operasyonu geçirdi.

        Yeşilyurt, Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, Doç. Dr. Bertan Cengiz ve Dr. Mehmet Çavuş’un bulunduğu ekip tarafından ameliyat edildi.

        Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, başarılı geçen operasyon sonrası Yeşilyurt'un 2 hafta sonra rehabilitasyona ve 8 hafta sonra salon çalışmalarına başlayabileceğinin öngörüldüğünü belirtti.

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