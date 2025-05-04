Erdoğan ile Tatlıses, gözyaşlarını tutamadı

Cumartesi günü, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, son yolculuğuna uğurlandı.

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Sırrı Süreyya Önder için Taksim'deki AKM'de bir veda töreni düzenlendi.

Sırrı Süreyya Önder'in Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazın İhsan Eliaçık kıldırdı.

Cenazeye; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanvekilleri Leyla Şahin Usta ile Muhammet Emin Akbaşoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Partili Ahmet Türk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İbrahim Tatlıses ve Yılmaz Erdoğanın da aralarında bulunduğu bazı sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Yılmaz Erdoğan ile İbrahim Tatlıses, cenazede gözyaşlarını tutamadı.