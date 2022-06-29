Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden, bugün NATO Zirvesi'nde yüz yüze görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan-Biden görüşmesinde kritik konular masada olacak - Güncel Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden, geçen yıl ilk kez yüz yüze görüştükleri NATO Zirvesi'nin ardından bu yıl yine bir NATO Zirvesi'nde yüz yüze görüşecek.

TSİ 18.45'te başlayacak olan görüşmenin 1 saat sürmesi beklenirken, Madrid'deki NATO zirvesine gitmek için Ankara'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bu sabah Sayın Biden ile de bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti, biz de 'olabilir' dedik" ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray da Biden'ın yapılan yazılı açıklamada, "Biden'ın NATO zirvesinde Erdoğan'ı görmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade ettiği" açıklanmıştı.

Türkiye'nin dün gerçekleştirilen mutabakatın ardından Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine onay vermesinden sonra bugün yapılacak ikili görüşmede iki ülkenin diğer kritik sorunları masaya yatıracağı bekleniyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal süreci masadaki en önemli konulardan biri.

Diğer kritik konularda ise, ABD, Türkiye'ye F-16 uçakları vermeye olumlu yaklaşırken; PKK/YPG'ye verilen desteğin kesilmesi bu görüşmenin sonunda beklenmiyor.

Biden ve Erdoğan son olarak Ekim 2021'de İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 zirvesi kapsamında ikili bir görüşme gerçekleştirmişti.