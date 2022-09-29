"KARAKTER ANLİZİ YAPTIRDIK"

"Uluslararası şirketlerden karakter analizi yaptırdık transferlere. 15-16 sayfalık raporlar. Önemli oyuncular getirdik. Sonucunu da göreceğiz inşallah. Bir bu seneki stratejide gelecek sezonu da düşündük. Bu sezon garanti oyunculara ihtiyacımız vardı. Kolay değil, takım geçen sezon 13'üncü olmuş. Garanti oyuncularla da kısa süreli sözleşme imzalamamız lazım, seneye daha iyisi için. Yanlış bir şey yaptıysak da hemen dönebilelim. 4 oyuncumuzun sözleşmesi 1 yıllık. Bunlar da maaş olarak yüksek maaş alanlar. 30 yaşında olup Oliveira var 4 yıllık imzalayan, Porto ile de 4 yıllık sözleşmesi vardı. Maaşlar düştü. Bonuslar kısmı çok çok farklı. Çok ufak rakamlar. Uzama opsiyonları hep 20-25 maç ilk 11. 45 dakika koyduğumuz oyuncular var. Orada da şunun pazarlığını yaptık, uzatma dakikaları olmasın."

"GENÇ TRANSFERLERİMİZİ KİRAYA GÖNDERECEĞİZ"

"Hangi yaşta olursa olsun, hele son sözleşme yapılan yaşlarda 4-5 yıllık sözleşmeler isteler. En az 3 yıllık isterler. 1 yıllık sözleşmeler imzalamamızın nedeni gelecek yılı da planlamak. Gelecek yıl için çok önemli planlar yapıyoruz. Daha fazla detayımız var. Artık rakiplerimiz gibi 6-7 ay süremiz var bir sonraki yaz transferi için. Farklı stratejilerimiz var. Scouting anlamında farklı bir yapılanmaya gideceğiz. Yönetsel yapılanmada da farklı şeyler olacak. 7 ayrı bölgeye ayırıyoruz yurt dışını. Ona göre scouting olacak. Oyuncu analiz takibi farklı şekilde çalışacağız. Bunların izlenmesi bir software ile olacak. Başarı unsurları gelişecek, değişecek. Gelecek sezon alıp kiralayacağı oyuncular olacak. Genç transferlerimizi alıp başka kulüplere gönderip gelişimini izleyeceğiz. Böyle planlarımız var."