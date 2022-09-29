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Erden Timur canlı yayında tek tek açıkladı: Arda Turan, transferler, pilot kulüp...

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, kulübün sosyal medya hesabından canlı yayınlanan programda önemli açıklamalar yaptı. Kurdukları kadroyu değerlendiren Timur, pilot kulüp almak üzere olduklarını duyurdu. Transferlere dair konuşan ve alamadıkları isimler olduğunu da belirten Timur, altyapı için rapor hazırladıklarını dile getirdi. Timur ayrıca futbolu bırakan Arda Turan'la ilgili de konuştu

29.09.2022 - 23:18 | Güncelleme: ABONE OL

  • Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, kulübün YouTube hesabında açıklamalarda bulundu. Timur'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    "DURSUN BAŞKANIMIZ SAĞOLSUN GÜVENDİ"

    "Dursun Başkanımız görevi dağıtırken benimle görüşmüştü. Birlikte sürece başladık. Sonra bir malum, medyaya çıktığı için, bir konu söz konusu oldu. Yönetim kurulunda başkan yardımcısıydım. Genç olduğumuz için bazen duygularımızla hareket ediyoruz. Başta başkan yardımcısıydım ama bazı şeyler olduktan sonra müsaade istedim. İşin içine girmemeyi istedim. O gece evime gelen insanlar oldu, Eray Ağabey 'Sen bize haksızlık ediyorsun, bizi yarı yolda bırakıyorsun' dedi. Kendi duygumda düşüncemde iddialıyım, haklıyım o an. Ben aslında yalnız bırakmıyorum. 'Bu kadar anlatıyorsan, muhakkak yalnız bırakıyorsun' dediler. 'O zaman Sportif A.Ş'ye gireyim' dedim. Yalnız bırakmış olmazdım. Önce başkan yardımcılığıydı, böyle oldu. Sportif AŞ'de de altyapıyla ilgilenecektim, A takımla ilgilenmek söz konusu değildi. Seçimden 5-6 gün sonra Dursun Başkanımız bu görevi tevdi etti, güvendi sağolsun."

     

  • "2017'de ilk sponsorluk da Dursun Başkan'ın dönemiydi. İlk o zamandı. Sonra öyle devam etti, farklı konularda falan. İnsan gönlü başka bir şey istiyor tabii. Hoşa giden duygular da oluyor. İnsanın tutkusunu gerçek olduğu değerde tutabilmesi için karşılıksızlığa ihtiyacı var. İster istemez çıkmayayım dedim. Geçen sezon basketbolun sorumluluğu verildi.  Orada bize şey yapılıyordu, Erden Timur şöyle böyle. Aslında birçok kişi vardı. Basketbolu böyle yürütme fikri Sayın Burak Elmas'ındı. Takdir edilmesi gerekenler de var."

  • "Ben ön plana çıkıyorum. Yine basketboldaki gibi bu bir ekip işi. Birçok insanın emeği vardır. Buradan herkese teşekkür ediyorum. Başta başkan ve yönetimdeki tüm üyelere. Sonuçta güvenip bize tam yetki verdiler. Sonra Okan Hocamıza teşekkür ediyorum. Gerçekten gece gündüz çaba sarf etti. Oyuncu izledi, her şeyi yaptı. Mevcut takım işlerini yaptı. Her gece Ayhan Hoca, Emre, oyuncu izlendi. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Gece 4'lerden önce gidilmiyordu Florya'dan. Gece gece bize çay getirenler hakkını helal etsin, onlara da teşekkür ediyorum. Uğur Yıldız, Cenk Ergün çok önemli işler yaptı. 13 oyuncu alındı, 26 oyuncu gönderildi. 2 ayda her şey yapıldı."

  • "TRANSFER STRATEJİSİNİ ANLATMAK İÇİN ÇIKTIM"

    "Toplumda bir güven bunalımı var. Birçok araştırmada da çıkıyor. Birbirine en az güvenen toplumuz. Bu kötü ve üstüne düşünülmesi gereken bir durum. Toplamda 3 kere televizyona çıktım. Biri maç sonrası hakem konusuydu. Diğeri transfer stratejisini anlatmaktı. Orada da gayem süreci belli bir nebze, bilebilecekleri kadar bilmeleri lazım. Geldiğimizde transfer sezonu başlamıştı. Dursun Başkan bana görevi tevdi etti. Torrent'in gidişi, Okan Hocamızın gelmesi, listenin oluşması. Liste yüzde 90-95 değişti, değişerek gitti. 2 ay 6 gün süremiz vardı. Mevcut bütçeyle de sabır gerekiyordu. Onu anlatmak için çıkmıştım. Belli bir zaman sonra nereye geldiğimizi söylemek için çıktım. O kadar."

  • "GALATASARAY İÇİN BİR TAŞI ALIP BİR YERE TAŞIYAN HERKESE TEŞEKKÜRLER"

    "Marcao gitti. Bize para kazandırdı. Nelsson çok ciddi teklif aldı. Sacha Boey hakeze öyle. Eski yönetime de teşekkürler. Öncelikle Fatih Hocama teşekkür ediyorum. Böyle oyuncular alındı. Taraftarlık duygusunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Kimi zaman kızıyoruz, ediyoruz ama... Alpaslan Dikmen Ağabeyimizin çok güzel bir sözü var. Galatasaray için bir taşı alıp bir yere taşıyan herkese teşekkürler. Hatasıyla sevabıyla herkesi anlamak lazım. Emre Akbaba, Emre Kılınç, Ömer'e, Taylan'a, Atalay'a, ismini sayamadığım giden herkese teşekkürler."

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