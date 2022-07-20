"BEN ONU YİNE DE ARAYIP 'NE HABER MORUK' DİYECEĞİM"



Yönetmen Şerif Gören "Erden, bizim kuşağın önemli bir ismi. Türk Sineması'na, tarihine adı her zaman yazılacak bir çınardı. Sessiz gitti. Antalya Kaş'a yeni taşınmıştı. Ben de Antalya'da oturuyorum. Konuşurduk telefonda 'Ne haber moruk' diye arardım. O da bana 'Moruk deme' derdi. Ben onu yine arayacağım. 'Ne haber moruk' diyeceğim ona" diye konuştu.