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Erdemir, nitelikli manyezit cevher sektörünün dünyada en büyük maden işletmecilerinden biri olan, refrakter sektörünün Türkiye pazar liderlerinden ve yabancı yatırımcıların satın almak için gözdelerinden biri olan Kümaş Manyezit’i satın almak üzere Yıldız Holding ile görüşmelere başladığını duyurdu. Erdemir'den yapılan açıklamaya göre, Yıldız Holding ve onun girişim sermayesi şirketi olan Gözde Girişim ortaklığında faaliyet gösteren Kümaş, dünya kriptokristalin manyezit cevherinin yaklaşık yüzde 20’sine sahip ve ağırlıklı olarak demir çelik ve çimento sektörlerinde kullanılan refrakter ürünlerini üretiyor. İç piyasadaki ihtiyacı karşıladığı gibi önemli oranda ihracat da yapıyor.

İNCELEYECEK, TEKLİF VERECEK

1972 yılından bu yana Kütahya’da operasyonlarını sürdüren ve 2012 yılında Yıldız Holding bünyesine katılan Kümaş Manyezit A.Ş’yi satın alma öncesinde kapsamlı inceleme (due diligence) çalışmaları yapan Erdemir; finansal, hukuki ve operasyonel süreçlerin ardından teklif vereceğini açıkladı.

“HEM MADDE TEDARİKİ, HEM İHRACAT POTANSİYELİ"

Türkiye’nin zengin ve kıymetli manyezit kaynaklarının verimli kullanılması, bu varlıklardan sürdürülebilir getiri elde edilmesi, ülke ekonomisine katkıda bulunulması ve kaynakların uluslararası entegrasyon için kullanılması hedeflerini gerçekleştirmek istediklerini belirten OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem; “Ülkemizin kaynaklarını verimli kullanarak, hem yurtiçinde hem de yurtdışında faaliyet gösteren OYAK şirketleri içerisinde sinerji yaratacak, hem milli ekonomiye katkı sağlayacak hem de uluslararası platformda ülkemizi güçlü konuma taşıyacak hamlelerde bulunuyoruz. Kümaş, sahip olduğu nitelikli rezervler nedeniyle hem yurt içindeki hem de Avusturya, Hindistan, Çin gibi önemli refrakter üreticilerinin bulunduğu ülkelerdeki yatırımcıların yoğun ilgisini çekmektedir. Bu değeri OYAK bünyesine katabilmek, ülkemiz ve milli kaynaklar adına önem arz etmektedir. Aynı zamanda bu yatırımla demir, çelik ve çimento sektörlerindeki faaliyetlerimize entegrasyon sağlamayı planlıyoruz. Zengin rezerv ve hammadde avantajı ile birlikte hem yerli sanayicilerimize hammadde tedariki anlamında fırsatlar yaratılması hem de ihracat potansiyeli ile ülkemizi bu alanda da stratejik bir konuma taşımayı hedefliyoruz. OYAK olarak stratejik sektörlerde konumlanmaya ve ülkemize katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

DÜNYA REZERVLERİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 20'Sİ TEK BAŞINA KÜMAŞ'IN

Verilen bilgiye göre, zengin manyezit ve dolomit maden bölgelerine sahip bir ülke olan Türkiye, bu alanda stratejik öneme sahip. Dünyada üretilen nitelikli manyezit cevherinin yaklaşık yüzde 20’sine sahip maden ocakları ile şirket, Türkiye’deki toplam rezervinse yüzde 40’ından fazlasına sahip. Nitelikli manyezit cevheri ile entegre olarak üretilen refrakter ürünlerinde Türkiye’de sektör liderlerinden olan şirket, yurtiçi ve yurtdışı satışları ile demir çelik, çimento, bakır başta olmak üzere kireç ve cam sektörleri için kritik öneme sahip bir tedarikçi konumunda.