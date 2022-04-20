44 yaşında baba oldu

"Ayrılsak da Beraberiz" isimli dizide canlandırdığı "Mc Erdem" karakteriyle tanınan Erdem Baş ile kendisi gibi oyuncu olan Selvet Su Deniz, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, anne-baba olmanın sevincini yaşadı.
Kızları Vera'yı kucaklarına alan ikili, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.
"İLK KARŞILAŞMAMIZ"
44 yaşındaki Baş, müjdeyi Instagram'dan duyurdu. Vera'yı kucağına ilk aldığı anı paylaşan oyuncu, duygularını, "İlk karşılaşmamız.. Nazım’ın Vera’sı değil, artık Erdem’in Vera’sı anılsın... Canım kızım... Bana babalığı nasip eden Allah’a şükürler olsun. Kızıma ve eşime çok teşekkür ederim bana bu duyguyu yaşattığınız için.. Güzel karım ve tatlı kızım, ikinizi de çok seviyorum..." sözleriyle belirtti.
Çifte takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajları yağdı.
ERDEM BAŞ HAKKINDA
Erdem Baş, 1978 yılında Ordu'da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul ile lise öğrenimini Ordu ve Trabzon'da tamamladıktan sonra, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.
1999 yılında yayınlanmaya başlayan "Ayrılsak da Beraberiz" isimli dizide canlandırdığı "Mc Erdem" karakteriyle tanındı. Aralıksız beş sene bu dizide rol aldı. Ardından birkaç televizyon dizisinde de yer aldıktan sonra 2002 yılında başlayan "En Son Babalar Duyar"da "Hasan" karakterini canlandırdı.
Bunların yanı sıra "Reyting Hamdi", "Çocuklar Duymasın", "Organize İşler", "Papatyam", "Kutsal Damacana: Dracoola", "Memlekette Demokrasi Var", "Sümela'nın Şifresi: Temel", "Moskova'nın Şifresi: Temel", "Ali Ayşe'yi Seviyor" ve "Seksenler" gibi yapımlarda görev aldı. Baş, çeşitli tiyatro oyunlarında da oynadı.
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