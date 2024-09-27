Erdal Özyağcılar da Boğaziçi'nde denize girdi
Son zamanlarda ünlü isimlerin de dâhil olduğu İstanbul Boğaziçi'nde denize girme akımına Erdal Özyağcılar da kapıldı
Ünlülerin Boğaziçi'nde denize girme akımına Erdal Özyağcılar da kapıldı.
Erdal Özyağcılar, Boğaziçi'ne girdiği o anları, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak Orhan Veli Kanık'ın 'Bedava' şiirini not düştü.
76 yaşındaki oyuncu, yayımladığı o videoda; "Efendim, sakın şaşırmayın. Denize giriyoruz, Boğaz'ımıza giriyoruz." diyerek kendini Boğaziçi'nin dalgalı sularına bıraktı.
Bu yıl, Boğaziçi'nin serin sularının tadını çıkarmış diğer ünlüler ise şöyle;
Aleyna Tilki-Serel Yereli
Şebnem Dönmez
Betül Demir
Berrak Tüzünataç
Fotoğraflar. Instagram