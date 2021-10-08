'Küvetteki Gelinler'e prömiyer 0:00 / 0:00

Erdal Beşikçioğlu'nun sahneye koyduğu, Tatbikat Sahnesi yapımı 'Küvetteki Gelinler'in Türkiye prömiyeri ünlü davetlilerin katılımıyla Fişekhane’de yapıldı

HABERTURK.COM

Hazal Türesan, Naz Göktan ve Selin Zafertepe'nin oynadığı 'Küvetteki Gelinler'in ilk gösterimine Burcu Biricik, Hayal Köseoğlu, Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Furkan Andıç, Aytaç Uşun Hande Doğandemir, Belkıs Gülcan - Uğur Heperol gibi sanat ve cemiyet dünyasından isimler katıldı.

'Küvetteki Gelinler', 3 kadının aynı adam tarafından gösterilen sahte sevgiyle kandırılıp, dolandırıldıktan sonra yalnızlaştırılmalarını ve ardından benzer yöntemlerle yok edilmelerini anlatılıyor. Kadına yönelik artan şiddete ve kadın cinayetlerine sahneden itiraz eden oyun İngiltere, Kanada ve İskoçya gibi sahnelendiği birçok ülkede ilgi görüp tartışma yaratmıştı.

Erdal Beşikçioğlu, oyunla ilgili "Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerle ilgili sadece sosyal medyada bir şeyler paylaşmayı ben eylemsizlik olarak görüyorum. Bir konuyu bir eylemle ortaya koymanın işe yarayacağını düşünerek bu oyunu kadına yönelik şiddetin çok arttığı bir dönemde repertuvarımıza aldık" şeklinde konuştu.

'Küvetteki Gelinler'in oyuncuları ise duygu ve düşünceleri ise şöyle dile getirdi;

Hazal Türesan: Şiddeti şiddetle anlatmıyoruz. Bu seçim çok önemliydi.

Naz Göktan: Kimse şiddete koşarak gitmiyor. Genelde 'Ben bunu nasıl anlayamadım' deniyor. Bunu gösterebilmek çok önemli.

Selin Zafertepe: Tanıtımı çektiğimiz havuzun içindeki o ölüm sessizliğini hissetmek benim için çok çarpıcı ve zordu.

'Küvetteki Gelinler'de oyuncular sahnede neredeyse tüm oyunu içi su dolu küvetlerde oynayarak zorlu bir performans sergiliyorlar. Beth Graham, Charlie Thomlinson ve Daniela Vlaskalic'in yazdığı 'The Drowning Girls'den Beliz Coşar’ın çevirdiği oyun, İstanbul Fişekhane’de 7 - 8 Ekim'de, Ankara Tatbikat Sahnesi'nde 13 - 14 Ekim'de sahnelenmeye devam edecek.

Erdal Beşikçioğlu ve eşi Elvin Beşikçioğlu’nun kurduğu Genel Sanat Yönetmenliğini Erdal Beşikçioğlu’nun yaptığı Tatbikat Sahnesi, oyunlarını İstanbul'daki yeni sanat üssü Fişekhane Sahnesi'nde seyirciyle buluşturuyor. Tatbikat Sahnesi, 'Küvetteki Gelinler' ve ardından sahneye konulacak yeni oyunların dışında 'Fahrenheit 451', 'Nina' ve 'Bir Delinin Hatıra Defteri' gibi çok sevilen oyunlarını da Fişekhane’de sahneleyerek seyircisine zengin bir repertuvar sunuyor.