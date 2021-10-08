'Küvetteki Gelinler'e prömiyer
Erdal Beşikçioğlu'nun sahneye koyduğu, Tatbikat Sahnesi yapımı 'Küvetteki Gelinler'in Türkiye prömiyeri ünlü davetlilerin katılımıyla Fişekhane’de yapıldı
Hazal Türesan, Naz Göktan ve Selin Zafertepe'nin oynadığı 'Küvetteki Gelinler'in ilk gösterimine Burcu Biricik, Hayal Köseoğlu, Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Furkan Andıç, Aytaç Uşun Hande Doğandemir, Belkıs Gülcan - Uğur Heperol gibi sanat ve cemiyet dünyasından isimler katıldı.
'Küvetteki Gelinler', 3 kadının aynı adam tarafından gösterilen sahte sevgiyle kandırılıp, dolandırıldıktan sonra yalnızlaştırılmalarını ve ardından benzer yöntemlerle yok edilmelerini anlatılıyor. Kadına yönelik artan şiddete ve kadın cinayetlerine sahneden itiraz eden oyun İngiltere, Kanada ve İskoçya gibi sahnelendiği birçok ülkede ilgi görüp tartışma yaratmıştı.
Erdal Beşikçioğlu, oyunla ilgili "Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerle ilgili sadece sosyal medyada bir şeyler paylaşmayı ben eylemsizlik olarak görüyorum. Bir konuyu bir eylemle ortaya koymanın işe yarayacağını düşünerek bu oyunu kadına yönelik şiddetin çok arttığı bir dönemde repertuvarımıza aldık" şeklinde konuştu.
'Küvetteki Gelinler'in oyuncuları ise duygu ve düşünceleri ise şöyle dile getirdi;
Hazal Türesan: Şiddeti şiddetle anlatmıyoruz. Bu seçim çok önemliydi.
Naz Göktan: Kimse şiddete koşarak gitmiyor. Genelde 'Ben bunu nasıl anlayamadım' deniyor. Bunu gösterebilmek çok önemli.
Selin Zafertepe: Tanıtımı çektiğimiz havuzun içindeki o ölüm sessizliğini hissetmek benim için çok çarpıcı ve zordu.
'Küvetteki Gelinler'de oyuncular sahnede neredeyse tüm oyunu içi su dolu küvetlerde oynayarak zorlu bir performans sergiliyorlar. Beth Graham, Charlie Thomlinson ve Daniela Vlaskalic'in yazdığı 'The Drowning Girls'den Beliz Coşar’ın çevirdiği oyun, İstanbul Fişekhane’de 7 - 8 Ekim'de, Ankara Tatbikat Sahnesi'nde 13 - 14 Ekim'de sahnelenmeye devam edecek.
Erdal Beşikçioğlu ve eşi Elvin Beşikçioğlu’nun kurduğu Genel Sanat Yönetmenliğini Erdal Beşikçioğlu’nun yaptığı Tatbikat Sahnesi, oyunlarını İstanbul'daki yeni sanat üssü Fişekhane Sahnesi'nde seyirciyle buluşturuyor. Tatbikat Sahnesi, 'Küvetteki Gelinler' ve ardından sahneye konulacak yeni oyunların dışında 'Fahrenheit 451', 'Nina' ve 'Bir Delinin Hatıra Defteri' gibi çok sevilen oyunlarını da Fişekhane’de sahneleyerek seyircisine zengin bir repertuvar sunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!