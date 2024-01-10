Erciyes eteklerindeki yılkı atları fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu
Kayseride, Erciyes Dağı'nın eteklerinde yaşayan sürüler halindeki yılkı atları, fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu
Giriş: 10.01.2024 - 11:18 Güncelleme: 10.01.2024 - 11:18
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Kayseri'de, Erciyes Dağı'nın eteklerinde yaşayan yılkı atları, fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu.
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Fotoğrafçılar, sürü halinde koşan atların tozu dumana kattığı arazilerde, gün batımının kızıllığıyla birlikte ortaya çıkan eşsiz manzaraları ölümsüzleştirmek için çaba sarf ediyor.
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Sürüler halindeki yılkı atlarına ev sahipliği yapan Hürmetçi Sazlığı, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
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