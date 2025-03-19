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        Haberler Magazin Ercan Saatçi gözaltına alındı - Magazin haberleri

        Ercan Saatçi gözaltına alındı

        İBB merkezli yolsuzluk soruşturmasında şarkıcı Ercan Saatçi de gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 09:38 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:24
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        Ercan Saatçi gözaltına alındı
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        İBB merkezli yolsuzluk soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın danışmanı Murat Ongun'un da gözaltına alındığı soruşturmada, şarkıcı Ercan Saatçi'nin de gözaltına alındığı öğrenildi.

        Ercan Saatçi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi konserlerine ilişkin gerekçeyle gözaltına alındığı iddia edildi.

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        #ercan saatçi

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