Ercan Saatçi gözaltına alındı
İBB merkezli yolsuzluk soruşturmasında şarkıcı Ercan Saatçi de gözaltına alındı
Giriş: 19.03.2025 - 09:38 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:24
İBB merkezli yolsuzluk soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın danışmanı Murat Ongun'un da gözaltına alındığı soruşturmada, şarkıcı Ercan Saatçi'nin de gözaltına alındığı öğrenildi.
Ercan Saatçi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi konserlerine ilişkin gerekçeyle gözaltına alındığı iddia edildi.
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