Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Ercan Saatçi, 'Çok Akustik'i halka açtı

        Ercan Saatçi, 'Çok Akustik'i halka açtı

        Ercan Saatçi, evinde gerçekleştirdiği 'Çok Akustik'i halka açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 09:50 Güncelleme: 01.02.2025 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Büyük ilgi gören 'Çok Akustik' programını sahnelere taşıyan başarılı müzisyen ve yapımcı Ercan Saatçi, Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı.

        • 2

          Oyuncu kimliğinin yanı sıra besteleri ve yorumuyla da başarılı projelere imza atan Fırat Tanış'ın konuk olduğu 'Çok Akustik' projesi için Ercan Saatçi'nin programı çektiği evinin bir kopyası, dekor olarak konser sahnesine taşındı.

        • 3

          Ercan Saatçi ve Fırat Tanış sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ercan Saatçi; "Şimdiye kadar dijitalde ve televizyonda istediğimiz tepkileri aldık. 'Orada olmak için her şeyi yapardık' benzeri çok mesaj aldık. Programı evde çekiyorduk. Eve o kadar insanı sığdırmak mümkün olmadığı için, biz onların ayağına gelmeyi seçtik. 'Çok Akustik Şehrinize Geliyor' sloganıyla yola çıktı." dedi.

        • 4

          Ercan Saatçi ve Fırat Tanış'ın, sevilen şarkılarının yanı sıra Türk müziğinin unutulmaz eserlerini de seslendirdiği konser seyircilerin de katılımıyla unutulmaz anlara sahne oldu.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Daha 8 yaşındaydı... Anne ve babası yaralandı! Rüya ağlattı!
        Daha 8 yaşındaydı... Anne ve babası yaralandı! Rüya ağlattı!
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Alkollü sürücü çarptı! 15 yaşındaki Hasan'ı ölüme bıraktı!
        Alkollü sürücü çarptı! 15 yaşındaki Hasan'ı ölüme bıraktı!
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        Djiku'ya bir teklif de La Liga'dan!
        Djiku'ya bir teklif de La Liga'dan!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 Stanley Kubrick filmi
        En iyi 5 Stanley Kubrick filmi
        Teğmenler ihraç edildi
        Teğmenler ihraç edildi
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde! İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde! İllerimizde hava durumu!
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        WhatsApp'tan "İsrail casus yazılımı" açıklaması
        WhatsApp'tan "İsrail casus yazılımı" açıklaması
        G.Saray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı
        G.Saray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı
        Adliye bahçesinde kavga: 16 yaralı, 15 gözaltı
        Adliye bahçesinde kavga: 16 yaralı, 15 gözaltı
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Kahvaltı için en uygun zaman
        Kahvaltı için en uygun zaman
        Habertürk Anasayfa