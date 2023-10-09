Ercan Kesal okuyucularıyla buluştu

"ONLARIN HAYAL DÜNYALARINI GELİŞTİRECEKTİR"

Çocukların sıklıkla kitap okuması gerektiği söyleyen Ercan Kesal, "Mutlaka Refik Halit Karay’ı okusunlar, müthiş bir Türkçesi vardır. Yaşar Kemal, Orhan Kemal ve Kemal Tahir’i okusunlar. Hayatlarında mutlaka şiir olsun, çok iyi şairlermişiz var. Kütüphanelerinde Turgut Uyar, Edip Cansever veya Cemal Süreya kitaplarından birisi bulunsun isterim. Okudukça keyfine vardıkça, yabancı klasiklere dokunacaklardır. Çehov, Dostoyevski, Tolstoy kütüphanelerinde olmalı. Daha az kelimeyle konuşuyorlar, bu da onların kelime haznelerinin azaldığını gösteriyor. Kısaltmalarla cep telefonlarıyla kırdıkları bir ilişki biçimi var. Keşke çok daha fazla kitapla çok daha fazla kelimeyle hemhal olsalar. Bu onların hayal dünyalarını geliştirecektir” şeklinde konuştu.