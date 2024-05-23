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        Haberler Gündem Politika Erbakan: Konya Milli Görüşün merkezi

        Erbakan: Konya Milli Görüşün merkezi

        Konya'nın "Milli Görüş" hareketinin başladığı yer olduğunu dile getiren Fatih Erbakan, "Konya Milli Görüşün merkezi, Milli Görüş çadırının direğinin dikili olduğu yer." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 23:05 Güncelleme: 23.05.2024 - 23:05
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        Erbakan: Konya Milli Görüşün merkezi
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'nın Altınekin, Sarayönü, Kadınhanı ve Ilgın ilçelerini ziyaret etti.

        Erbakan, Altınekin Belediyesini ziyaret etti, Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı Fatih Orhan'a "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

        Fotoğraf: AA

        Burada partililerle ve vatandaşlarla da görüşen Erbakan daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyareti yaptı.

        Erbakan, ilçe esnafına yerel seçimlerdeki destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

        Ardından Sarayönü Belediyesini ziyaret eden Erbakan, Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koçu kutladı.

        Erbakan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Konyada yüksek oy almalarının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

        Fotoğraf: AA

        "KONYA MİLLİ GÖRÜŞ HAREKETİNİN BAŞLADIĞI YER"

        Konya'nın "Milli Görüş" hareketinin başladığı yer olduğunu dile getiren Erbakan, "Konya Milli Görüşün merkezi, Milli Görüş çadırının direğinin dikili olduğu yer. Bu nedenle Milli Görüşün temsilcisi Yeniden Refah Partimizin Konyada büyükşehir belediyesinde yüzde 23 oy alması ve aynı zamanda da burada bu belediyeleri kazanmış olması pek çok ilçelerde yüzde 30, yüzde 40, yüzde 50 oy oranlarına ulaşması bizleri bahtiyar etti. Konyadan da zaten bunu bekliyorduk. İnşallah Konyada çok daha büyük başarıları, daha büyük zaferleri elde edeceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

        Bundan sonra daha çok çalışacaklarını belirten Erbakan, "Hem Sarayönü’nde hem de kazandığımız diğer belediyelerde milletimizin bu teveccühüne layık olmak için kolları sıvayacağız. Canla başla en hayırlı hizmetleri gerçekleştireceğiz inşallah." ifadesini kullandı.

        Erbakan daha sonra partisinin Kadınhanı İlçe Başkanlığını ziyaret etti, Ilgın İlçe Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi ve esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla görüştü.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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