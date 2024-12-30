Erbakan: Kimsenin Abdullah Öcalan'ı affetme yetkisi yok

Terör örgütü elabaşıelabaşı Abdullah Öcalan'ı affetmek gibi kimsenin bir yetkisi olmadığını söyleyen Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, katıldığı bir televizyon kanalında şöyle konuştu:

Böyle birisinin çıkarılıp TBMM'de konuşturulmaya kalkılması her şeyden önce şehitlerimizin, gazilerimize yapılması çok büyük saygısızlıktır. Burada kimsenin Abdullah Öcalan'ı affetme yetkisi, hakkı yok. Sadece şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizin böyle hakkı olabilir. Onun dışında devlet, siyasi partiler, biz ve sayın Bahçeli de 'ben affediyorum, sen umut hakkından yararlan, çık serbest kal' deme hakkı olduğunu düşünmüyoruz

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