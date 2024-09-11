Erbaa'nın sadece İngilizce konuşulan kafesi

Erbaa Belediyesi'nin sadece İngilizce konuşulan kafesi ilgi görüyor
Tokat'ın Erbaa Belediyesi tarafından 10 ay önce açılan Yabancı Dil Akademi Kafe, İngilizcesini geliştirmek isteyenlerden talep görüyor. Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, ilçedeki çocuklara, gençlere, yetişkinlere İngilizce konuşabilecekleri ortam sağlamak istediklerini belirterek, "Orta Karadeniz'in ortasında bir kulüpte buluşarak, insanlar İngilizcesini geliştiriyor" dedi
Tokat'ın Erbaa Belediyesi'nin açtığı Yabancı Dil Akademi Kafe, İngilizcesini geliştirmek isteyenlerden talep görüyor.
Erbaa Belediyesi tarafından 10 ay önce kurulan Yabancı Dil Akademi Kafe'de İngilizcesini geliştirmek isteyenler için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
"HAFTADA 3 GÜN ETKİNLİK DÜZENLİYORUZ"
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Yönetimi eğitimi alan Nijeryalı Faruqat Olamide Bakare, burada İngilizce pratiği yapmak isteyenlere yardım ediyor. Bakare, haftada 3 gün etkinlik düzenlediklerini belirterek, İngilizce etkinlik yaptıklarını söyledi.
"2 ÖĞRENCİMİZ İNGİLİZCE BÜLÜMÜNÜ KAZANDI"
Etkinliğe katılanların daha akıcı konuştuğunu dile getiren Bakare, üniversite sınavında 2 öğrencilerinin İngiliz bölümünü kazandığını kaydetti.
BAŞKAN KARAGÖL: HERKESE KAPIMIZ AÇIK
Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl de Erbaa'daki çocuklara, gençlere, yetişkinlere İngilizce konuşabilecekleri ortam sağlamak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Orta Karadeniz'in ortasında bir kulüpte buluşarak, insanlar İngilizcesini geliştiriyor. İngilizce öğretmenliği okuyanlar, hemşirelik okuyan var. Hastanemizde çalışan bir doktorumuz var. İngilizcesini geliştirmek isteyen herkese kapımız açık. Bu çalışmanın ete kemiğe bürünüp burada vücut bulduğu için de ayrıca mutluyum. Yabancı dil akademimize muhabbete, sohbete, çay içmeye pasta yemeye davet ediyoruz. Tek bir şartımız var, siparişlerinizi İngilizce vermek zorundasınız."