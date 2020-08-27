Kariyeri boyunca en fazla şansı santraforda bulsa da kanatlar ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen Zahavi, daha çok bir "9.5 numara" olarak görülüyor. Hem takıma vereceği tecrübe hem de hücum bölgesine katacağı zenginlikten dolayı bu transfere Zahavi ismine sıcak baktığı belirtildi.