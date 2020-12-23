Epic Games Store, geçtiğimiz günlerde oyunseverleri heyecanlandıran bir açıklama yapmıştı. 17 Aralık'ta Yılbaşı Tatili İndirimi'yle oyunlarda yüzde 75'e varan indirim yapacaklarını duyuran şirket, bu indirimlerle birlikte 15 gün boyunca her gün 1 ücretsiz oyun vereceklerini duyurmuştu. Peki Epic Games ücretsiz oyunları neler? İşte konuşulan liste

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLARI NELER?

Epic Games'in ücretsiz dağıtacağı oyunlar;

23 ARALIK EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNU HANGİSİ?

Epic Games 23 Aralık 2020 tarihine özel Metro 2033 Redux oyununu ücretsiz olarak erişime sundu.