EPGİS fiyat duyurularına ara verdi

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sendika hakkında suç duyurusunda bulunulduğu için sosyal medya üzerinden fiyat duyurusu yapmaya ara verdiğini açıkladı.

EPGİS sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir. Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.

EPGİS 9 Mart'ta petrol fiyatının 130 doların üzerini görmesinin ardından benzine 0.79 motorine ise 2.25 lira zam geldiğini duyurmuştu. Ancak petrol fiyatlarında daha sonra yaşanan yüzde 10'luk düşüşün ardından beklenen zam gelmedi. EPGİS bunun üzerine zammın iptal edildiğini bildirdi.

EPDK BAŞKANI AÇIKLAMIŞTI

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ise aynı gün katıldığı canlı yayında EPGİS'in piyasaları manipüle ettiğini, uluslararası piyasaları beklemeden vatandaşları yanlış bilgilendirdiğini ve akaryakıt istasyonlarına yönlendirdiğini iddia ederek, suç duyurusunda bulunacaklarını söylemişti.

EPGİS son kararından önce düzenli bir şekilde akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimleri sosyal medya üzerinden duyuruyordu.