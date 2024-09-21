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        Haberler Ekonomi Enerji Elektrik EPDK, elektrik iletim ek ücretini belirledi - Enerji Haberleri

        EPDK, elektrik iletim ek ücretini belirledi

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2025 yılında uygulanacak iletim ek ücreti, Türkiye Elektrik İletim AŞ'ın (TEİAŞ) iletim tarifesinin binde beşi olarak belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 09:36 Güncelleme: 21.09.2024 - 09:36
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        EPDK, elektrik iletim ek ücretini belirledi
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        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

        Buna göre, 2025 yılında uygulanacak iletim ek ücreti TEİAŞ'ın iletim tarifesinin binde beşi olarak belirlendi.

        EPDK'nin söz konusu kararı, 01 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

        TEİAŞ tarafından aylık hesaplanan iletim ek ücretleri, takip eden ayın 25'ine kadar EPDK hesabına yatırılacak.

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