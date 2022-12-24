Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Enerji

EPDK'dan petrol piyasası kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol piyasası faaliyetlerine ilişkin 2023'te uygulanacak gelir payı bedellerini belirledi. Ayrıca, kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2023 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır da belirlendi

Giriş: 24.12.2022 - 09:17 | Güncelleme: ABONE OL
EPDK'dan petrol piyasası kararı
AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, benzin türleri ve benzin türleri ile harmanlamak üzere temin edilen etanol, motorin ve biyodizel türleri, gazyağı, havacılık yakıtları, yakıt nafta, damıtık denizcilik yakıtları için metreküp başına 15,96 lira olarak belirlendi. Gelir payı bedelleri artık denizcilik yakıtları ve fuel oil için ton başına 16,96 lira oldu.

Söz konusu karar bugün itibarıyla yürürlüğe girecek.

Ayrıca, EPDK, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında 2023 için gelir payı bedelini ton başına 35,67 lira olarak belirledi.

EPDK tarafından Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine ilişkin Usul ve Esaslar'da yer verilen bedellerin belirlenmesine ilişkin karar alındı.

Bu kapsamda, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2023 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 2 bin 135 lira oldu. İç tesisat işlem bedelleri 889 lira olarak belirlenirken, bağlantı güvence bedelleri yapılan bağlantı tipine bağlı olarak 1199 lira olacak.

Karar, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bakan Soylu duyurdu!
Bakan Soylu duyurdu! "En büyük Eren operasyonu..."
Meteoroloji'den haritalı uyarı! Gece saatlerinde başlıyor!
Meteoroloji'den haritalı uyarı! Gece saatlerinde başlıyor!
Kocaeli'de 92 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli'de 92 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Tartıştığı mekan çalışanını tabancayla öldürdü
Tartıştığı mekan çalışanını tabancayla öldürdü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.